Papež se bo morda srečal s Xi Jinpingom, s Kirilom se ne bo

Papež bo v Nursultanu, kazahstanski prestolnici, ki so ji nekoč rekli Astana, nastopil dvakrat, na začetku in ob koncu srečanja, srečal se bo tudi s katoliki in posebej s svojimi jezuiti. Njegova katoliška skupnost v večinsko muslimanski državi je zelo majhna, manj kot odstotek 19-milijonskega prebivalstva šteje. Sunitov je več kot 70 odstotkov, ruskih pravoslavcev, ki jih je večinoma naplavila sovjetska oblast, pa četrtina. Kljub tako majhni katoliški skupnosti je Kazahstan obiskal tudi papež Wojtyła. Bergogliev obisk je drugi vatikanski stik s Kazahstanom na najvišji ravni.

Do Kirilove odpovedi sodelovanja na kongresu v Nursultanu je veljalo prepričanje, da lahko vatikanski papež in moskovski patriarh odločilno vplivata na morebiten mirovni proces v Ukrajini. V Vatikanu so bili po odpovedi razočarani. Po zgodovinskem srečanju papeža s patriarhom v Havani so namreč odkrito računali na dolgoročno sodelovanje med katoliško in pravoslavno cerkvijo.