Papež z Orbánom išče poti do miru

Papež Frančišek je ta konec tedna že drugič na obisku v Budimpešti. Take pozornosti sta bila doslej deležna samo dva kraja, Havana in grški otok Lezbos. Pogovori, ki jim v Vatikanu posvečajo res veliko pozornosti, zadevajo predvsem vojno v Ukrajini, kjer bi lahko koristno posredoval za mir, saj ima madžarski premier drugačne odnose s Putinom kot drugi Evropejci. Skoraj prav tako pomembne so migracije, pri katerih papež in Orbán stojita na nasprotnih bregovih.