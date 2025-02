Zdravstveno stanje papeža »kompleksno«

Papež Frančišek je bil sprejet v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, kar je povzročilo zaskrbljenost glede njegovega zdravstvenega stanja poročajo vatikanski in italijanski mediji.

Prvi testi so potrdili okužbo dihal, nato pa so nadaljnje mikrobiološke preiskave razkrile polimikrobno okužbo, zaradi česar so zdravniki terapijo prilagodili. Po več dneh zdravljenja se naj bi njegovo zdravstveno stanje izboljševalo.

Vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni je potrdil, da papež kljub hospitalizaciji ohranja svojo rutino – vsako jutro zajtrkuje in prebira časopise. Kljub stabilnemu stanju ostaja pod strogim nadzorom zdravnikov, ki bodo odločali o njegovem nadaljnjem zdravljenju in vrnitvi k dolžnostim.

Polimikrobna okužba je zapleteno zdravstveno stanje, pri katerem telo hkrati prizadene več različnih mikroorganizmov, kot so bakterije, virusi in/ali glive. Takšne okužbe so zahtevnejše za zdravljenje, saj lahko različni patogeni zahtevajo kombinacijo antibiotikov ali protivirusnih zdravil. Pri starejših in imunsko oslabljenih bolnikih, kot je papež Frančišek, lahko povzročijo resne zaplete, vključno z dolgotrajno hospitalizacijo in tveganjem za odpoved organov, prav tako pa se lahko razvije pljučnica.

V mladosti so Frančišku odstranili del pljuč. Tudi zaradi tega so zanj okužbe dihal pogostejše in bolj tvegane. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Papež je zaradi bolezni odpovedal številne obveznosti, vključno z nedeljsko molitvijo in srečanjem z umetniki v filmskem studiu Cinecittà. Njegovi zasebni obiski so bile preloženi do ponedeljka, prav tako pa ostaja negotovo, ali bo lahko vodil tedensko mašo ali posvetitev diakonov.

Vernikom je poslal sporočilo, v katerem jih je prosil za molitve za mir, še posebej za Ukrajino, Bližnji vzhod, Mjanmar, Kivu in Sudan. Zahvalil se je tudi zdravnikom in zdravstvenemu osebju za njihovo skrb, hkrati pa izrazil hvaležnost za podporo vernikov po vsem svetu.

V bolnišnice bo preživel dlje časa

Zdravniki so papežu zapovedali »popoln počitek«, kar pomeni, da bo moral še nekaj časa ostati v bolnišnici.

Papež se zdravi v rimski bolnišnici Gemelli. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Njegova hospitalizacija je ponovno odprla vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju in morebitnih spremembah v vodenju cerkve. Čeprav je 88-letni Frančišek že večkrat poudaril, da ne namerava odstopiti, kot je to storil njegov predhodnik Benedikt XVI., ostaja negotovost glede njegove dolgotrajne zmožnosti opravljanja papeške funkcije.