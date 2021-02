Peking je pripravljen, svet pa očitno še ne

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je že maja lani v Olimpijskem parku v Pekingu namestila digitalno peščeno uro, ki odšteva do začetka iger, kot da bi hotela že takrat vsemu svetu, ujetemu v pandemijo, povedati, da po nobenem scenariju ne obstaja možnost odpovedi. To je bilo le mesec in pol po tem, ko je MOK dosegel neprijeten sporazum z Organizacijskim komitejem poletnih iger v Tokiu, da bodo zaradi negotovih globalnih razmer s koronavirusom ta športni dogodek za leto dni preložili. Vodstvo v Pekingu je nemudoma vsem poslalo opozorilo: igre v Pekingu bodo in naj nikomur ne pade na pamet, da bi jih poskusil ogroziti – ne glede na to, kako bo potekala pandemija.​