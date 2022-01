Pekinški moto: Smučaj in molči

V nadaljevanju preberite:

»Olimpijskih iger v Pekingu ne bi smeli izrabiti za odmik od kitajskega skrb zbujajočega stanja človekovih pravic, temveč bi morale biti priložnost za pritisk na Kitajsko, da bi se posvetila kršitvam človekovih pravic,« je te dni tvitnila organizacija za varstvo človekovih pravic Amnesty International, ki očitno sluti, da se bo zgodilo prvo. Organizatorji zimskih iger v kitajskem glavnem mestu in njegovi širši okolici so opozorili športnike, da bi lahko bili kaznovani, če bi med bivanjem na Kitajskem dobili kakršenkoli navdih kritične narave. Yang Shu, namestnik generalnega direktorja organizacijskega odbora, ki skrbi za mednarodne odnose, je jasno povedal, da »lahko vsakršno vedenje in govor, ki bi bila v nasprotju z olimpijskim duhom, predvsem pa s kitajskimi zakoni in določbami, postane predmet določenih kazni«.