Pensilvanski Ukrajinci za nekdanjo domovino

V nadaljevanju preberite:

Odpora proti agresorki Rusiji ne podpirajo le prebivalci Carnegieja ukrajinskega rodu. »Putinu se je zmešalo, nekdo ga mora ustaviti!« je na aveniji pred cerkvijo o ruskem predsedniku dejal temnopolti medicinski tehnik Jerry Perdue. »Podoben se mi zdi Hitlerju!« Upokojenka Cyndi nemških korenin, ki je na drugi strani ulice z avtomobilom čakala na temnopolto deklico, je menila nasprotno. »Ukrajinci umirajo zaman, vse skupaj je zarota Bidnov, Nancy Pelosi in Clintonov za polnjenje lastnih žepov,« je omenila sedanje in nekdanje demokratske vrhove ZDA: predsednika Joeja Bidna, voditeljico predstavniškega doma Nancy Pelosi in prejšnjega predsednika Billa Clintona s soprogo in neuspešno predsedniško kandidatko Hillary Clinton.