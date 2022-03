Platform za mednarodna pogajanja je vse manj

V nadaljevanju preberite:

Prvi diplomatski poskusi, da bi v Ukrajini zaustavili prelivanje krvi, niso prinesli sadov. Ponekod so evakuacije civilnega prebivalstva uspele, ponekod so ponovno propadle. Dobra vest je ta, da so v jedrsko elektrarno v Černobilu napeljali belorusko elektriko, slaba pa ta, da so se po zatišju drevi boji obnovili.