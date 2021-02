Uničujoč plaz v Indiji

Plaz je porušil jez. FOTO: ITBP/ Reuters

Na desetine ljudi je pogrešanih, bojijo se, da so mrtvi, potem ko je v dolino prihrumel ledeniški plaz in poškodoval jez elektrarne Uttarakhand na severu Indije. Kot navajajo indijski mediji, se je odtrgal del ledenika Nanda Devi in z uničujočo močjo napredoval po dolini reke Alaknanda.Pogrešanih je več kot 150 delavcev v elektrarni, našli so že nekaj mrtvih.»Prišlo je zelo hitro, časa, da bi koga opozorili, ni bilo,« so povedale priče za Reuters.Na pomoč so že pripravljene letalske sile in indijska vojska.Evakuirali so več vasi vzdolž reke in pozvali ljudi, naj se obrežju ne približujejo.