Po 300 letih hrvaško ozemlje združeno

Ko se mrak še ni dodobra spustil na Malostonski zaliv v Dubrovniško-neretvanski županiji, so kitajski delavci položili še zadnji, 165. element poltretji kilometer dolgega mostu, ki je končno preskočil zaliv in povezal Hrvaško v celoto. Dubrovnik in njegova županija tako ne bosta več svojevrstna enklava v EU. Za zdaj je gotova kovinska konstrukcija, uradno pa naj bi se prvi avtomobili – mostnine menda ne bo, je zagotovil premier Andrej Plenković – po mostu zapeljali do začetka prihodnje turistične sezone.