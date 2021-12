Po 80 letih imajo skupnega sovražnika

V nadaljevanju preberite:

»Ne spominjam se, kdaj je bila [ladja] Arizona zadeta, se pa spominjam, da sem stal na palubi, s katere se je dvigal visok steber ognja in odlomljenih delov …, vse težje se spominjam takšnih stvari, se pa spominjam, da sem vso vojno poskušal ostati živ … tako kot večina ljudi.«

S temi besedami se je 101-letni Ike Schab odpravil na Havaje, da bi se 7. decembra udeležil slovesnosti ob 80. obletnici japonskega napada na Pearl Harbor, kot verjetno zadnji od ameriških vojakov, ki so preživeli ta dan, v katerem so bili ubiti 2403 Američani in 64 japonskih pilotov.