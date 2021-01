Po Facebooku sedaj Avstraliji z blokado brskalnikov grozi tudi Google

Tiskani mediji izgubili 75 odstotkov prihodkov od oglasov

Avstralski tiskani mediji so, tudi zaradi brezplačnega deljenja njihovih vsebin na spletnih omrežjih, v vedno večjih težavah. FOTO: Daniel Munoz/Reuters

Med nedavno razpravo o osnutku zakonodaje, ki bo svetovnim spletnim velikanom v Avstraliji naložila obveznost plačevanja medijskih vsebin, ki jih povzemajo in razširjajo po svojih omrežjih in brskalnikih in ki jih po teh omrežjih delijo njihovi uporabniki, je predstavnica Googla za Avstralijo izrekla doslej najresnejšo grožnjo, poroča britanski BBC. Direktorica Google Australiaje namreč dejala, da če bo avstralski parlament takšno zakonodajo sprejel, »nam ne preostane nič drugega, kot da Google Search v Avstraliji naredimo nedostopen.«​Google se je tako v grožnjah avstralski vladi in parlamentu pridružil Facebooku, ki je že lani jeseni s podobnimi grožnjami poskušal ustaviti sprejemanje zanje neugodne zakonodaje . Predstavniki Facebooka so takrat napovedali, da bodo, namesto da bi medijskim hišam plačevali, raje izključili deljenje njihovih medijskih vsebin.​Toda oblasti v Avstraliji so očitno trdno odločene, da bodo spletne velikane prisilile, da del ogromnih zaslužkov odstopijo avstralskim medijskim hišam, ki se spopadajo z vse hujšimi finančnimi težavami. Te tudi zaradi brezplačnega deljenja njihovih avtorskih vsebin na spletnih omrežjih izgubljajo boj na medijskem trgu. Vsi avstralski tiskani mediji so od leta 2005 do sedaj tako izgubili kar 75 odstotkov prihodkov od oglasov, marsikatera manjša medijska hiša je zaradi tega tudi že propadla. Zato oblasti nadaljujejo postopke za sprejem ustreznih zakonov, predsednik avstralske vladepa je dejal, da pri tem ne bodo popustili pred grožnjami.Avstralija je prva država na svetu, ki se tako resno loteva problema avtorskih pravic za medijske vsebine, ki se brezplačno delijo na spletnih omrežjih, in ki poskuša spletnim velikanom vsaj malo pristriči peruti. Zato utegnejo avstralske zakonodajne rešitve postati zgled za vse ostale države po svetu. »Boste potem izključevali svoj brskalnik na vseh trgih, ki bodo sprejeli takšno zakonodajo? Boste tako ohranjali svojo prevlado na trgu, da se boste izključevali?« je Googlovo direktorico med razpravo vprašal avstralski senatorMel Silva pa trdi, da je brez primere zahteva, da bi Google plačeval za iskalne zadetke in povezave na medijske vsebine.