Po odmevnih razkritjih pozivi k preiskavi ruskih vplivov v Bruslju

Po razkritjih o domnevni ruski operaciji vplivanja, ki naj bi vključevala plačila poslancem, so iz parlamentarnih skupin Renew in Zeleni predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola pozvali k sprožitvi preiskave. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova pa je dejala, da so te ugotovitve potrdile njihove sume o vpletanju Kremlja.

Češka vlada je v sredo uvedla sankcije proti spletnemu portalu Voice of Europe zaradi širjenja ruske propagande v Evropski uniji. Češki premier Peter Fiala je poudaril, da je Rusija s propagando želela pridobiti vpliv v EU in Evropskem parlamentu.

Po navedbah češkega zunanjega ministrstva je spletni portal Voice of Europe s sedežem v Pragi del ruske operacije vplivanja, katere cilj je postaviti pod vprašaj ozemeljsko celovitost, suverenost in svobodo Ukrajine.

Nekateri evropski politiki, ki so sodelovali z Voice of Europe, so za to prejeli plačilo iz Rusije, je zatrdil belgijski premier Alexander De Croo, ki je potrdil, da so njihovi obveščevalci tesno sodelovali s češkimi kolegi pri razkritju proruskih omrežij. V operaciji so sodelovali tudi strokovnjaki s Poljske, ki so v okviru preiskav izvedli več racij.

Vodja politične skupine Renew v Evropskem parlamentu Valerie Hayer je danes v javnem pismu pozvala k takojšnji in transparentni preiskavi z namenom razkritja obsega ruskega vpliva.

Podobno je menila sovodja skupine Zelenih Terry Reintke, ki je ob tem pozvala h političnem in sodnem kaznovanju tistih, ki so prejeli sredstva iz omenjenih virov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Češki preiskovalci so ugotovili, da za portalom, ki je v središču nove korupcijske afere Evropskega parlamenta, stoji oligarh Viktor Medvedčuk, nekdanji ukrajinski poslanec, ki je bil v Ukrajini obtožen veleizdaje, leta 2022 pa je bil v okviru izmenjave zapornikov izročen Rusiji.

Podpredsednica komisije Jourova je za bruseljski portal Politico dejala, da nove ugotovitve razkrivajo tisto, kar so sumili, in sicer da si Kremelj z denarjem kupuje vpliv.

Kot je dejala, si EU ne more privoščiti, da bi zaostajali za ruskim predsednikom Putinom in »njegovo propagandno vojsko«. »Neprestano se moramo zavedati, da bo dezinformacije in tuje vmešavanje uporabil kot orožje za razdelitev Evrope,« je še dodala Jourova.

Nova afera pretresa Bruselj dobra dva meseca pred evropskimi volitvami in več kot eno leto po izbruhu afere Katargate, ki je razkrila poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve evropskih poslancev in omajala ugled institucije.

Spletna stran portala Voice of Europe je trenutno nedostopna, od 27. marca pa tudi ni novih objav profilu tega medija na družbenem omrežju X.