Dolge lovke ruskih trolov bi morale skrbeti Evropo

Vojske trolov so postale ključni sestavni del kremeljskega dezinformacijskega scenarija. Prvič so se pojavile leta 2016, ko je agencija za spletne raziskave Putinovega zaupnika Jevgenija Prigožina zaposlila več tisoč ljudi na »farmi trolov« v Sankt Peterburgu, da bi posredovali na ključnih volitvah, vključno z ameriško predsedniško tekmo med Donaldom Trumpom in Hillary Clinton. Še vedno so živi in delujejo v povsem drugačnem smislu kot del ruske invazije na Ukrajino ter so na videz manj očitni po geografskem blokiranju osrednjih medijev za dezinformacije, Sputnik in RT, in odstranitvi njihove vsebine s svetovno znanih platform družbenih medijev, kot so twitter, facebook in youtube.

Raziskava, ki jo je maja 2022 objavila britanska vlada, je pokazala, da je Rusija razširila svojo vojsko botov in trolov od začetka invazije na Ukrajino 24. februarja 2022. Opozorila je tudi na dejstvo, da je na bojišče vstopila nova vojska trolov, povezanih s Prigožinom, ustanoviteljem ruske skupine plačancev Wagner Group. Poleg ciljanja na vodilne osrednje medije ali politike, kot sta takratni britanski premier Boris Johnson in nemški kancler Olaf Scholz, se je aktivnost trolov osredotočala na manipulacijo javnega mnenja s pošiljanjem dezinformacijskih sporočil v razdelke za komentarje na različnih platformah družbenih medijev (facebook, twitter, tiktok, telegram). Raziskovalci pri Meti so avgusta dokazali, da so vojni troli iz »Cyber Front Z« povezani s tovarno trolov, ki jo vodi Prigožin, študija, objavljena 6. novembra, pa je razkrila, da so bili računi družbenih medijev v stanju »hibernacije«, nekoč povezani z IRA, pred vmesnimi volitvami pa ponovno aktivni, da bi napadli spopadanje predsednika Bidna z ukrajinsko krizo.

Z uporabo kombinacije rudarjenja besedila, ki temelji na algoritmu, in kvalitativne analize je raziskava našega možganskega trusta Political Capital sledila in analizirala aktivacijo trolovskih računov in njihove strategije razširjanja po invaziji na Ukrajino v državah Višegrajske skupine (V4), Nemčiji, Italiji in Romuniji. Ponavljajoča se uporaba stock fotografij in specifični vzorci objavljanja istega komentarja v objavah na facebooku so razkrili njihove vzorce nepristnega vedenja. Naša ekipa je pregledala ponavljajoča se besedila, ki so bila dolga najmanj pet besed in ki so bila vsaj dvestokrat objavljena na kanalih družbenih medijev, ob tem pa prišla do številnih novih ugotovitev.

Najprej smo v naši študiji držav V4 razkrili, da obstajajo opazne razlike v aktivnostih in zgodbah v posameznih državah. Na Madžarskem in Češkem smo zaznali veliko primerljivih sporočil, ki so bila usklajena s prokremeljskimi narativi. Od petih zgodb, razširjenih v obeh državah, so se tri osredotočale na (1) Ukrajino, ki je zagrešila genocid v Donbasu, (2) neonaciste, ki prevzemajo Ukrajino, ali (3) Ukrajino, ki naj sploh ne bi bila prava država. Na Poljskem pa takšna taktika ne bi delovala zaradi vsesplošnega slabega mnenja o Rusiji. Kot taka so sporočila poskušala poudariti geopolitično negotovost z namigi, da je vladajoča strank PiS slabo vodila prizadevanja za nacionalno varnost, medtem ko bi sodelovanje z Natom lahko Poljsko vpletlo v vojno. V Nemčiji se je trud trolov osredotočal na krepitev občutka krivde med nemškim prebivalstvom. Glavna pripoved je prav tako poskušala ponovno interpretirati vojno kot konflikt med Rusijo in Zahodom (ZDA in Nato), s poudarkom na domnevnih kršitvah Zahoda glede obljub, ki jih je dal Sovjetski zvezi in Rusiji glede širitve Nata.

Odkrili smo, da mnoge od teh lažnih zgodb svojo pot začnejo v Moskvi. Tri sporočila, ki jih kot papige reproducirajo troli na Madžarskem, so bila zlahka identificirana kot lažna. Vključevala so: »Ukrajina ne obstaja«, »Natov novi diktatorski svetovni red« in »zadnjih osem let genocida v Donbasu«. Od teh je prvo sporočilo prišlo iz organizacije, povezane z ukrajinskim Putinovim podpornikom oligarhom Viktorjem Medvečukom, ki je kot vir novic navedla »tiskovno agencijo« separatistov. Preiskava AFP je razkrila, da enaka pripoved kroži v grščini, nemščini, angleščini in bolgarščini.

Ponekod se je povečalo tudi širjenje sporočil iz Kremlja. Naša preiskava je odkrila dezinformacije s Kremlja v vseh priljubljenih medijih, vključno z RTL, RTL Aktuell, Sat1 in ZDF Heute, ki se ponašajo z velikim občinstvom v svojih državah. Uspelo se jim je prebiti tudi do naklonjenih političnih uprav v nekaterih državah. Mnenja osrednjih provladnih medijev na Madžarskem so oddajala lažno trditev o »genocidu« ali »etnocidu«, ki je bil storjen nad rusko ali madžarsko manjšino, pri čemer so se sklicevali na dolgotrajni diplomatski konflikt glede jezikovnih pravic manjšin med Kijevom in Budimpešto. Medtem pa so olja na goreče zgodbe iz Kremlja dodajali tudi politiki iz nemške AfD, romunskih socialdemokratov, Roberta Fica na Slovaškem in stranke Trikolor na Češkem.

Navsezadnje pa je naš trud za odkrivanje aktivnosti trolov izhajal iz njihovih napak. V več primerih smo namreč ugotovili, da so tako imenovani slovaški uporabniki facebooka komentirali češke strani na facebooku v madžarščini, italijanski profili pa so komentirali kolumbijske strani na facebooku v svojem jeziku in podobno. Še bolj povedni so bili profili, ki so hkrati širili tudi zgodbe za in proti Kremlju hkrati. Te napake kažejo, da je ruski vir, ki stoji za temi profili, pozabil zamenjati račun, preden se je preselil v drugo jurisdikcijo. Ugotovili smo tudi, da so ti podvigi večinoma izvedeni z lažnih in ukradenih profilov.

Obseg aktivnosti ruskih trolov v Evropi bi moral skrbeti politične voditelje in širšo javnost. Izdelava nepristnih spletnih operacij, ki skrbijo za vplivanje na posameznike, je preprosta, hkrati pa je njihovo izvajanje poceni.

Nujno je, da EU poleg zakona o digitalnih storitvah sprejme ustrezno zakonodajo in razvije tehnična sredstva, ki lahko bolje prepoznajo nepristno spletno vedenje. Največja moč pa je v rokah podjetij, ki upravljajo družbene medije, njih samih in njihovem apetitu po boju proti nepristnim omrežjem na pregleden način. Na prvem mestu pri evropskih zakonodajalcih bi moralo biti, da zagotovijo, da te platforme po hitrem postopku izpolnijo vse zahteve za boj proti dezinformacijam, poleg tega morajo uvesti lastna orodja za preprečevanje širjenja aktivnosti trolov na njihovih platformah.

***

Péter Krekó, Csaba Molnár in Lóránt Győri z Inštituta za politični kapital v Budimpešti