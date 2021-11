Po racijah za zapahi več kot sto mafijcev

V protimafijskih racijah, ki so jih italijanski policisti davi izvedli po vsej državi, je bilo pridržanih več kot sto ljudi. Kot so sporočile italijanske oblasti, so bili tarča racij pripadniki enega največjih mafijskih klanov v Italiji in svetu 'Ndranghete, ki izhaja iz Kalabrije na jugu države, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

'Ndrangheta velja za enega glavnih akterjev v mednarodni trgovini z mamili in po ocenah strokovnjakov njen letni promet znaša med 50 in sto milijardami evrov. Policisti so v racijah, ki so med drugim potekale v Reggio Calabrii, Milanu, Firencah in Livornu, zasegli tudi približno tono kokaina iz Južne Amerike.

Pridržanim med drugim očitajo članstvo v mafijski združbi, izsiljevanje, nezakonito posedovanje orožja, pranje denarja, trgovino s prepovedanimi drogami, utajo davkov in korupcijo, poroča italijanska agencija Ansa.