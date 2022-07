Po smrtonosnih napadih morskega psa v Egiptu zaprli več plaž

Napad morskega psa nedaleč od obale letovišča Sal Hašiš pri Hurgadi je bil konec tedna usoden za dve ženski, navedbe egiptovskega ministrstva za okolje navaja francoska tiskovna agencija. Guverner regije Rdeče morje Amr Hanafi je že v petek odredil zaprtje vseh plaž za tri dni, poročajo tiskovne agencije.

Več o identiteti umrlih žensk današnja izjava ministrstva ni razkrila. Je pa že potrjeno, da je bil napad morskega psa v petek usoden za 68-letno Avstrijko. Ženska, ki je s plavutkami plavala v zalivu, naj bi se po napadu ob pomoči drugih turistov še rešila iz vode in so jo prepeljali v zasebno bolnišnico, a je medtem podlegla poškodbam.

Napadel naj bi jo morski pes vrste mako, ki lahko v dolžino doseže od dva do štiri metre in tehta do okoli 600 kilogramov. Plava lahko s hitrostjo do 70 kilometrov na uro, APA povzema poročanje egiptovskih lokalnih medijev.

Zaprtje plaž vključuje prepoved vseh aktivnosti v vodi, vključno s plavanjem, potapljanjem in ribarjenjem. FOTO: Mohamed El-shahed/Afp

Rdeče morje je med drugim priljubljeno pri potapljačih, napadi morskih psov pa so tam redki. So se pa v preteklosti že zgodili tudi napadi s smrtnim izidom; leta 2018 je bil denimo napad morskega psa tam usoden za češkega turista, leta 2015 in 2010 pa sta umrla nemška državljana.

Zaprtje plaž vključuje prepoved vseh aktivnosti v vodi, vključno s plavanjem, potapljanjem in ribarjenjem. Okoljsko ministrstvo je ob tem sestavilo ekipo, ki bo opredelila »znanstvene vzroke in okoliščine« napadov ter ugotavljala, zakaj je prišlo do njih.