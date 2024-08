Britanski premier Keir Starmer obsodil »skrajnodesničarsko razbojništvo«

Ta konec tedna so na Otoku v nasilnih nemirih, ki se v številnih mestih Združenega kraljestva vrstijo zaradi umora treh mladih deklet v plesni šoli v Southportu, aretirali več kot 150 ljudi. Na Downing Streetu so se zato odločili, da danes skličejo »nujni odzivni sestanek« odbora za izredne razmere cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb, poroča BBC.

Seja odbora za nujne razmere bo namenjena seznanitvi vlade z najnovejšimi informacijami o nasilju konec tega tedna in z odzivom nanj v prihodnjih dneh.

V omenjenem napadu, ki se je zgodil minuli ponedeljek, so bile ubite tri deklice, stare od šest do devet let, osem drugih otrok pa je dobilo vbodne rane. Pet jih je ostalo v kritičnem stanju v bolnišnici, skupaj z dvema odraslima, ki sta jih poskušala zaščititi. Izgredom, ki so sledili, je, kot domneva britanska policija, botrovala dezinformacija na družbenih omrežjih, po kateri naj bi bil napadalec islamist.

Policisti v Weymouthu. FOTO: Josephine Mason/Reuters

Britanski premier Keir Starmer je napovedal, da bodo vpleteni v nasilne izgrede svoja dejanja obžalovali in obsodil napad na hotel v Rotherhamu, v katerem so bili nameščeni prosilci za azil. Demonstrante je označil za desničarske skrajneže, ki napadajo ljudi zaradi barve njihove kože ali njihove vere, njihova dejanja pa za »skrajnodesničarsko razbojništvo«.

»Ljudje v tej državi imajo pravico biti varni, a kljub temu smo bili priča napadom na muslimanske skupnosti, napadom na mošeje. Nacistični pozdravi na ulici, napadi na policijo, brezobzirno nasilje ob rasistični retoriki, ne bom se izogibal temu, da bi to poimenoval, kar je, skrajno desničarsko razbojništvo« je Starmer dodal v nedeljskem televizijskem nagovoru.

Samo v izgredih v Rotherhamu je bilo v nedeljo ranjenih najmanj deset policistov. Policija pa se je v nedeljo odzvala na nasilne prizore tudi v Middlesbroughu, Boltonu in drugih delih Združenega kraljestva, poroča britanski BBC.