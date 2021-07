Po vročinskem valu pustošijo še požari – ogenj povsem uničil Lytton

Opozorila pred visokimi temperaturami so izdali za Alberto in Saskatchewan ter posamezne dele Manitobe. FOTO: AFP

V Kanadi se še naprej soočajo s hudim vročinskim valom. V vasi Lytton, kjer so pred dnevi izmerili najvišjo temperaturo v državi, je izbruhnil hud požar, ki je po nekaterih navedbah uničil skoraj 90 odstotkov kraja. V Lyttonu oziroma na lokalni infrastrukturi je ogenj povzročil ogromno škode. Župan Lyttonaje za BBC povedal, da je imel srečo in komaj ušel ognjenim zubljem. »Od Lyttona ne bo ostalo veliko. Povsod je bil ogenj.« Polderman je prebivalcem ukazal, da se evakuirajo, saj so se plameni po kraju razbesneli v vsega 15 minutah.V Lyttonu so ta teden izmerili rekordnih 49,6 stopinje Celzija, kar predstavlja kanadski rekord. V Britanski Kolumbiji so v petih dneh obravnavali 486 smrtnih žrtev, ki jih pripisujejo posledicam hude vročine. Mnogi so umrli sami v domovih brez klimatskih naprav oziroma hlajenja. Lytton je v sredo zajel ogenj, približno 250 prebivalcev je zbežalo na prosto in zapustilo vas.»Ljudje so samo pograbili hišne ljubljenčke, vzeli ključe in z avtomobili pobegnili stran,« je povedal župan. Vetrovi s hitrostjo okrog 70 kilometrov na uro so stanje samo še poslabšali, saj se je ogenj bliskovito razširil. Po nekaterih navedbah se je širil s hitrostjo od 10 do 20 kilometrov na uro.Prebivalce so namestili v zasilnih sprejemnih centrih., ki je morala s svojo 22-letno hčerkozapustiti hišo, je potožila, da ne ve, ali bosta po vrnitvi nazaj sploh še imeli dom.Na obalnih območjih Kanade so se sicer temperature nekoliko znižale, a celinske regije še vedno trpijo pod vročinskim valom. Opozorila pred visokimi temperaturami so izdali za Alberto in Saskatchewan ter posamezne dele Manitobe.Huda vročina pesti tudi posamezne predele ZDA. V ameriški zvezni državi Oregon je zaradi vročine umrlo več kot 60 ljudi, v zvezni državi Washington pa okoli 20. V Seattlu, Portlandu in drugih mestih so se temperature povzpele nad 46 stopinj Celzija. Tako kanadski premierkot ameriški predsedniksta opozorila na nevarnost požarov, ki bi lahko sledili vročinskemu valu.