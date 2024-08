Podpredsednik Irana po predstavitvi ministrskih kandidatov protestno odstopil

Iranski podpredsednik Mohamed Džavad Zarif je danes podal odstopno izjavo in po le 11 dneh zapustil kabinet reformističnega predsednika Masuda Pezeškiana. Kot je pojasnil, je vzrok za odstop nova ministrska ekipa, ki so jo predstavili v nedeljo. Po Zarifovih besedah vsaj sedem od 19 predlaganih ministrov ni njegova prva izbira.

»S svojim delom nisem zadovoljen in obžalujem, da nisem mogel izpolniti pričakovanj,« je v nedeljo zvečer na omrežju X sporočil politik, ki velja za zmernega in reformističnega.

Zarif je bil desna roka Pezeškiana med njegovo uspešno predsedniško kampanjo, v kateri je reformistični politik julija v drugem krogu premagal skrajno konservativnega Saida Džalilija. Zaradi priljubljenosti med volivci je imel ključno vlogo pri Pezeškianovi zmagi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po volitvah naj bi Zarif s skupino strokovnjakov sestavil seznam kandidatov za ministrske položaje, ki naj bi izvedli reforme. Pezeškian je v nedeljo predstavil seznam ministrskih kandidatov, ki pa po mnenju opazovalcev ne ustreza načrtom in napovedanim reformam, zato domnevajo, da mu je konservativnejši del iranske politike vsilil nekatere ministre.

Dvojno državljanstvo

»Sram me je, da mi ni uspelo dostojno uresničiti strokovnega mnenja odborov in doseči vključitve žensk, mladih in etničnih skupin, kot sem obljubil,« je pojasnil Zarif in dodal, da se je po imenovanju za podpredsednika soočal s pritiski zaradi ameriškega državljanstva svojih otrok. Zakon iz leta 2022 namreč prepoveduje imenovanje na občutljive položaje tistim, ki imajo sami ali njihovi otroci ali zakonci dvojno državljanstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za novega vodjo iranske diplomacije je Pezeškian v nedeljo predlagal 61-letnega poklicnega diplomata Abasa Aragčija. V 19-članski vladi naj bi bila tudi ena ženska. Parlament bo po napovedih danes začel obravnavo kandidatov, glasovanje naj bi se začelo v soboto.

Zarif je bil med letoma 2013 in 2021 zunanji minister. Iran je leta 2015 sklenil jedrski sporazum s šestimi svetovnimi silami, ki je tri leta pozneje po izstopu ZDA propadel.

Veljal je za eno od ključnih osebnosti, ki naj bi pomagale predsedniku pri izvedbi nove zunanjepolitične usmeritve. Z njim in novo ekipo diplomatov je Pezeškian načrtoval nadaljevanje jedrskih pogajanj s ciljem odpraviti sankcije, ki hromijo iransko gospodarstvo.

Podpredsednikov odstop po uboju vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu pomeni nove krizne razmere za Pezeškiana, odkar je konec julija prevzel predsednikovanje.