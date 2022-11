Poguba demokracije ali reševanje ZDA

V nadaljevanju preberite:

Če bodo Američani glasovali le skladno s svojimi denarnicami, se demokratskim kongresnim, guvernerskim in še kakšnim kandidatom na vmesnih volitvah slabo piše. Brezposelnost je resda le 3,7-odstotna, toda udeležba za delo sposobnega prebivalstva na trgu delovne sile je padla na 62,2 odstotka, kar kaže tudi naraščanje zgodnjega upokojevanja in življenja na račun socialnih izdatkov države. Hkrati je nizka brezposelnost drugi kazalnik, ki centralno banko Federal Reserve sili k višanju obresti ter s tem ogrožanju gospodarske rasti, prvi je inflacija, pri kateri vladajoči demokrati kljub negativnim posledicam pandemije covida-19 niso brez krivde. Že nemške in evropske izkušnje kažejo na velika tveganja subvencioniranih prehodov na obnovljive vire energije v času, ko teh še ni mogoče zanesljivo hraniti, in številni Američani verjamejo, da v svetovni prvakinji pridobivanja nafte in zemeljskega plina ne bi bilo treba plačevati tako visokih cen bencina.