Pol milijarde evrov za Berlusconijev raj

V nadaljevanju preberite:

Pred leti, ko je v Rimu še vladal Silvio Berlusconi, je bila Villa Certosa na Sardiniji pomožna, vendar tudi uradna rezidenca predsednika italijanske vlade. Zastražena je bila in ekskluzivna, tja so prihajali državniki, ki so imeli prav poseben pomen za Italijo ali pa osebno za Berlusconija.

Nekaj takega, kot so bili Brioni v jugoslovanskih časih, za življenja maršala Tita. Ko je Vitez lani umrl, je mogočna posest pripadla njegovim otrokom, ki z njo nimajo kaj početi. Odločili so se jo prodati.