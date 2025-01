Polarni mraz Trumpovo inavguracijo prestavil v notranjost Kapitola

Donald Trump je napovedal, da bo njegova druga inavguracija potekala v notranjosti Kapitola, saj so v Washingtonu za prihodnji teden napovedane zelo nizke temperature. Zaprisega naj bi sicer potekala zunaj, a je Trump ocenil, da to zaradi mraza ne bi bilo varno. Napoveduje se okrog minus 13 stopinj Celzija, v noči pred 20. januarjem naj bi tudi snežilo.

»Vremenska napoved za Washington prinaša mraz in hud veter, ki bi lahko temperature še znižal. Nočem videti, da bi se kdo zaradi tega poškodoval,« je dejal novoizvoljeni ameriški predsednik.

Ukazal je, da bo inavguracija potekala v notranjosti, prav tako tudi molitev in nagovori. Rotundo Kapitola je za ta namen leta 1985 kot prvi uporabil Ronald Reagan. Tudi tedaj je ameriško prestolnico zajel polarni mraz, poroča Guardian.

Natančne podrobnosti poteka slovesnosti so zaradi nedavne Trumpove odločitve zato še nejasne. Preusmerjena naj bi bila tudi parada, ki je tradicionalno potekala po aveniji Pensilvanija vse do Bele hiše.

Preberite tudi:

Boscarol pred odhodom k Trumpu: Zaradi Goloba izgubljamo zgodovinsko priložnost

Ameriška silicijska naveza proti Evropski uniji

Rotunda, kot poroča Guardian, se pogosto uporablja za posebne dogodke, na primer državniške pogrebe. Sprejme okrog 600 ljudi. Trump je sicer dejal, da bodo ostali dogodki ob robu inavguracije potekali po načrtih. Ko bo zaprisegel na Kapitolu, bo podpisal vrsto izvršilnih ukazov in se nato udeležil več dogodkov, ki jih pripravljajo donatorji.

Trump bo opoldne po krajevnem času v Washingtonu položil roko na Sveto pismo v rokah predsednika vrhovnega sodišča ZDA Johna Robertsa in izrekel naslednji stavek: »Slovesno prisegam, da bom zvesto opravljal funkcijo predsednika ZDA in po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo.«

Nato bo imel govor, ki naj bi bil po njegovih napovedih pozitiven in združevalen. Sledilo bo kosilo v kongresu, nakar se bo Trump namesto po aveniji Pensilvanija predvidoma podal v športno dvorano s kapaciteto 20.000 sedežev na ogled parade in pozdrav privržencem.

Melania Trump je na slovesnost med drugim povabila ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika, podjetnika Iva Boscarola in nekatere druge prijatelje iz nekdanje domovine. Udeležbo sta napovedala tudi poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen.