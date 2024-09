Policija v Münchnu ubila oboroženega moškega v bližini izraelskega konzulata

Policija je v okviru obsežnega posredovanja v središču Münchna danes v bližini izraelskega konzulata ustrelila oboroženega osumljenca, ki je pozneje podlegel ranam. V medsebojnem obstreljevanju so policisti po navedbah tiskovnega predstavnika izstrelili več strelov. Drugih osumljencev po doslej znanih informacijah menda ni.

Policija je vse dopoldne v številni postavi in ob pomoči helikopterja posredovala na območju trga Karolinenplatz in ulice Briennerstrasse, kjer stojita izraelski konzulat in muzej, posvečen obdobju nacizma. Na konzulatu so potrdili, da ni bil v streljanju ranjen nihče od njihovih uslužbencev.

Poleg policije so tudi očividci poročali, da je na območju odjeknilo več strelov. FOTO: Pauline Curtet/AFP

Policija je sprva sporočila, da je zadela in ranila osumljenca, ki da je imel pri sebi strelno orožje. Pozneje je bavarski notranji minister Joachim Herrmann javil, da je moški ranam podlegel. Potrdil je, da je imel pri sebi puško in je izstrelil več strelov, preden so policisti streljali nazaj.

Poleg policije so tudi očividci poročali, da je na območju odjeknilo več strelov. Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo temu predelu mesta, dostop do katerega so zaprli s cestnimi zaporami, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je na novinarski konferenci, posvečeni drugim temam, streljanje označila za resen incident. Zahvalila se je münchenski policiji, ki da dobro opravlja svoje delo. »Zaščita judovskih in izraelskih ustanov je, kot veste, naša najvišja prioriteta,« je dejala.

Na območju Karolinenplatza stojita izraelski konzulat in muzej, posvečen obdobju nacizma. FOTO: Lukas Barth-tuttas/AFP

Incident se je zgodil na obletnico terorističnega napada palestinske skupine Črni september, v katerem je bilo med olimpijskimi igrami v mestu leta 1972 ubitih 11 Izraelcev. Takrat so sprva napadalci v olimpijski vasi ubili dva moška, devet pa jih zajeli za talce. Približno 18 ur pozneje so se poskusi osvoboditve končali s smrtjo deveterice, enega policista in petih napadalcev.

Prav v času streljanja je na izraelskem konzulatu danes potekala slovesnost v spomin na žrtve. Herrmann je dejal, da bi bilo lahko dejanje povezano z obletnico in bližino konzulata.