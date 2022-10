Policijski udeleženci pri umoru Georgea Floyda priznavajo krivdo za dejanja

Na državnem sodišču Minnesote je v ponedeljek krivdo za sodelovanje pri aretaciji, v kateri je maja 2020 umrl temnopolti George Floyd, priznal drugi od treh kolegov nekdanjega policista Dereka Chauvina, obsojenega na več kot 20 let zapora. Alexander Kueng je priznal krivdo za sodelovanje pri nenamernem uboju in bo moral v zapor za tri leta in pol.

Pred njim je krivdo za podoben zločin priznal Thomas Lane, ki je dobil tri leta zaporne kazni.

Ostaja še Tou Thao, ki krivde ne prizna in se je dogovoril, da se odpove sojenju pred poroto. Obramba in tožilstvo bosta pripravila dokazno gradivo in sklepna nagovora sodniku Petru Cahillu do 17. novembra, ta pa se mora v 90 dneh odločiti, ali je Tou Thao kriv ali nedolžen. Če ga spozna za krivega sodelovanja pri nenamernem uboju, mu bo izrekel štiri leta zapora.

George Floyd je poskušal 25. maja 2020 s ponarejenim bankovcem kupiti cigarete, prodajalec je to ugotovil, poklical policijo, Floyd pa se ni pustil aretirati, ampak se je prepiral s policisti, ki so ga zbili na tla. Policist Derek Chauvin mu je devet minut in pol tiščal koleno na vrat in ga zadušil. Kueng in Lane sta Floyda pomagala tiščati k tlom, Thao pa je odganjal stran priče. Floydova smrt je v ZDA sprožila množične demonstracije proti policijskemu nasilju.

Chauvin je bil zaradi umora lani na državnem sodišču obsojen na zaporno kazen 22 let in pol, kasneje pa je krivdo za kršenje državljanskih pravic priznal še na zveznem sodišču in dobil 21 let zapora. Obe kazni bo sicer odslužil hkrati.

Zvezno sodišče je zaradi kršenja državljanskih pravic Floydu februarja obsodilo tudi preostale tri policiste, ki so bili navzoči ob aretaciji. Lane je na zveznem sodišču dobil dve leti in pol zapora, Kueng tri leta, Thao pa tri leta in pol.