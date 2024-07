Politika bo razpravljala o uvedbi preferenčnega glasu

Premier Robert Golob bo danes gostil vrh parlamentarnih strank, na katerem bo politika razpravljala o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ. Tak predlog so na posvetovalnih referendumih večinsko podprli volivci, dogovor o spremembi volilne zakonodaje pa bodo zdaj poskušali poiskati politiki.

Na povabilo premierja Goloba se bodo parlamentarnega vrha udeležili prvaki strank, vodje poslanskih skupin, pa tudi minister za javno upravo Franc Props in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, pristojna za odnose z DZ, Maša Kociper.

Pobuda za posvet po navedbah premierjevega kabineta prihaja po »vzpodbudnem rezultatu posvetovalnega referenduma«. Izmed vseh referendumskih vprašanj, o katerih so se volivci izrekali 9. junija, je namreč prav uvedba preferenčnega glasu prejela najvišjo podporo. Za je glasovalo 70,89 odstotka volivcev. Tudi nekaj več kot 41-odstotna volilna udeležba jasno izraža voljo volivcev, ob tem poudarjajo v Golobovem kabinetu. »Velika moralna obveznost politike je, da voljo državljank in državljanov tudi uveljavi,« so ob tem zapisali v napovedi parlamentarnega vrha.

Nova izhodišča za spremembe zakonodaje bodo po njihovih navedbah temeljila na predlogu, pripravljenem v prejšnjem sklicu DZ. Slednji je med drugim predvideval ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega preferenčnega glasu. A predlog v parlamentu tedaj ni dobil zadostne podpore.

Za spremembo volilne zakonodaje je sicer potrebna dvotretjinska večina v DZ oz. 60 glasov poslancev.