Poljska vlada nad pravice žensk še z odlokom o registraciji nosečnosti

V skladu z odlokom, ki ga je v petek podpisal minister za zdravje Adam Niedzielski, je sedaj nosečnost potrebno vpisati v centralni zdravstveni register poleg preteklih in sedanjih bolezni, obiskov pri zdravniku, poteka zdravljenja in krvne skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za zadnjo v nizu odločitev v državi, kjer je ženskam po spornih spremembah zakona že sicer otežen dostop do splava.

Opozicijski politiki in borci za pravice žensk nasprotujejo temu, da bi bile spletne zdravstvene kartoteke na podlagi odločbe sodišča dostopne tudi tožilstvu, ki ga nadzorujejo vladajoči populistični nacionalisti.

Register kot potencialno orodje pregona in nadzora Poljakinj

Liberalna poslanka Kamila Gasiuk-Pihowicz je novinarjem povedala, da naj bi register omogočil »preganjati in nadzirati Poljakinje, ustvariti novo orodje represije, nadzora, političnega vpliva države na naša življenja, na naše zdravje, na naše družine«.

Na ministrstvu za zdravje medtem zatrjujejo, da naj bi ti podatki pomagali poljskim in tujim zdravnikom pri pomoči njihovim pacientkam.

Opozicijska poslanka Katarzyna Lubnauer je opozorila, da vlada že šest let postopno omejuje reproduktivne pravice žensk, in dodala, da je najprej omejila dostop do nujne kontracepcije oziroma jutranje tabletke, tako da jo je mogoče dobiti le na recept, nato pa je ukinila še državno financiranje umetne oploditve.

Leta 2020 je ustavno sodišče, ki ga obvladuje vladajoča stranka Zakon in pravičnost, pritrdilo vladi in odločilo, da so prekinitve nosečnosti zaradi okvar ploda protiustavne. To je povzročilo dodatno zaostritev že tako restriktivnih zakonov o splavu, zaradi česar je na tisoče žensk poiskalo pomoč v tujini, še navaja AFP.

Aprila so nato v državi sodili aktivistu za pravice žensk, ker je nosečnici priskrbel tablete za splav, kar predstavlja prvi takšen sodni primer v Evropi. Postopek se bo po poročanju AFP nadaljeval julija.