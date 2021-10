Poljski premier noče, da Poljska odide iz EU

Prepričan, da so z vstopom Poljske v EU vsi pridobili

K odločnejšemu protestiranju je pozval vodja opozicije, nekdanji predsednik evropskega sveta Donald Tusk. FOTO: Toby Melville/Reuters

Donald Tusk napoveduje protest

Varšava in Bruselj že več let v sporu

Poljski premierje v četrtek zvečer pohvalil odločitev ustavnega sodišča, da ima poljska ustava prednost pred evropsko zakonodajo. Ne glede na to pa »mesto Poljske je in bo v družini evropskih držav«, je sporočil na facebooku in tako zanikal, da bi se država pripravljala na izstop iz EU. Ne bodo pa drugorazredni, je dejal.»Razsodba ustavnega sodišča potrjuje, kar dobesedno izhaja iz vsebine ustave Republike Poljske, torej da je ustavno pravo nad vsemi drugimi viri prava,« je bil zadovoljen poljski premier.A po drugi strani to ne pomeni, da bi Poljska zapuščala EU. Vstop Poljske in drugih srednjeevropskih držav v EU je bil »eden najpomembnejših dogodkov v zadnjih desetletjih«, je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP dejal Morawiecki. »Vsi smo pridobili s tem. Zato moram zelo jasno povedati: mesto Poljske je in bo v družini evropskih držav,« je prepričan.»Imamo enake zakone kot vse druge države. Hočemo, da se ti zakoni spoštujejo. Nismo nepovabljen gost v EU. In zato se ne strinjamo s tem, da se nas obravnava kot drugorazredno državo. Želimo skupnost spoštovanja. To je tudi naša skupnost, naša unija. Želimo si take unije in še naprej bomo ustvarjali tako unijo,« je še zapisal Morawiecki.Tiskovni predstavnik poljske vladeje po poročanju PAP pojasnil še, da je odločitev ustavnega sodišča specifična. Ne zadeva področij, kjer ima EU jasno zapisane pristojnosti v skladu s pogodbami.Dejal je, da gre za podobno odločitev, kot so jo videli tudi v drugih članicah EU. »Spomnimo, da so tudi v Nemčiji, Franciji, na Češkem, Danskem, v Španiji in številnih drugih državah sodišča EU eksplicitno določila, da ima ustava prednost pred evropsko zakonodajo. Poljsko ustavno sodišče je odločilo na podoben način,« je dejal Müller.Vendarle gre po njegovih besedah za sodbo, ki je določila obseg uporabe evropskega prava na Poljskem, torej da se nekatera določila iz pogodb EU ne bodo mogla uporabljati, »če bodo interpretirana preširoko in bodo presegala pristojnosti, ki so eksplicitno navedene v pogodbah EU«.»Gre za obvezujočo interpretacijo za sodstvo in javne institucije,« je odvrnil na vprašanje, ali se bodo zdaj spremenili kateri poljski zakoni.Odločitev poljskega ustavnega sodišča je sicer že v četrtek sprožila tudi manjše proteste, k odločnejšemu protestiranju pa je pozval tudi vodja opozicije, nekdanji predsednik evropskega sveta. »Pozivam vse, ki želijo braniti evropsko Poljsko, da se v nedeljo ob 18. uri zberejo v Varšavi,« je pozval Tusk na twitterju. »Samo skupaj jih lahko ustavimo,« je povedal predsedujoči Državljanski platformi, največji opozicijski stranki.Na nasprotni strani so v vladajoči stranki Zakon in Pravičnost, ki jo vodi. EU »nima kaj govoriti« o sodstvu in se nima pravice vpletati v določene sfere poljskega življenja, je dejal, kot poroča nemška tiskovna agencija DPA.Poljsko ustavno sodišče je v četrtkovi razsodbi odločilo, da so nekatere določitve in sodne odločitve Evropske unije v nasprotju s poljsko ustavo, s tem pa so potrdili, da pravo EU v primeru navzkrižij nima prednosti pred nacionalnim pravom.Konkretno je šlo za določbe v evropskih dogovorih, s katerimi evropska komisija utemeljuje pravico do soodločanja pri vprašanjih, povezanih s pravno državo. Odločitev poljskega sodišča bi lahko še dodatno otežila odnose med Varšavo in Brusljem. Gre za prvo tovrstno odločitev, ki pa bi lahko v negotovost postavila evropska sredstva na Poljskem in članstvo te države v povezavi, ocenjuje francoska tiskovna agencija AFP.Poljsko ustavno sodišče je sicer vprašanje primarnosti prava EU nad nacionalnim obravnavalo na zaprosilo premiera, potem ko je Sodišče EU marca ugotovilo, da bi lahko postopek imenovanja poljskih vrhovnih sodnikov predstavljal kršitev prava EU. To je razburilo poljske poslance, ki so sodišču Unije očitali, da je preseglo svoje pristojnosti in kršilo pogodbe EU.Varšava in Bruselj sta zaradi poljskih pravosodnih reform že več let v sporu. Poljska vlada trdi, da so reforme nujne za spopad s korupcijo in prekinitev zapuščine komunističnega obdobja v poljskem pravosodju. Evropska komisija na drugi strani meni, da to spodkopava vladavino prava.