Pomoči Gazi je več, a še zdaleč ne dovolj

Prekinitev ognja v Gazi je olajšala dostavo pomoči v palestinsko enklavo, a do ljudi je še zdaleč ne pride dovolj, je sporočilo evropskega komisarja za krizno odzivanje Janeza Lenarčiča. Želi si, da bi bila prekinitev čim daljša in da ne bi bila le enkratna. A ostajajo ozka grla pri dostavi pomoči.

Inšpekcijski in nadzorni pregledi blaga, ki prihaja iz Egipta, so zapleteni in dolgotrajni. Zato Lenarčič poziva k povečanju zmogljivosti za njihovo izvajanje. Druga težava je v Gazi, kjer še zdaleč ni dovolj goriva. Potekajo razmisleki o alternativnih poteh za dostavo pomoči, denimo po morski poti s Cipra.