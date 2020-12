Ponoči več močnih popotresnih sunkov

Poveljnik CZ Srečko Šestan je na vladni novinarski konferenci sporočil, da je HR CZ prosila, da se pomoč zadrži. Trenutno namreč zalog ne morejo shranjevati, še vedno je namreč ključnega pomena sanacija območja. Za pomoč bodo prosili, ko jo bodo potrebovali. Državljane je prosil, da ustavijo zbiranje pomoči.

Zbiranje pomoči

Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko Mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite. Republika Slovenija se je na zaprosilo odzvala in je že posredovala materialno pomoč v vrednosti okoli 160.000 evrov.



Hrvaški Rdeči križ je sporočil, da potrebujejo materialno pomoč v obliki hrane, vode in oblačil. Težavo predstavlja sprejem pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične kapacitete porušene.



Trenutna najučinkovitejša pomoč je zbiranje denarnih sredstev, sporočajo iz Uprava RS za zaščito in reševanje. Dodajo, naj zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov.



Pomoč oseb in pomoč v tehniki zaenkrat tudi ni potrebna, zato svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.​

FOTO: Damir Sencar/AFP

Na Hrvaško po potresu prihaja vse več pomoči

Posledice potresa v hrvaškem mestu Petrinja. FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

Nek ponovno obratuje, a s polovično močjo

FOTO: Blaž Samec/Delo

Na Hrvaškem se po torkovem rušilnem potresu tla še naprej tresejo. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je širše območju Petrinje ponoči streslo več popotresnih sunkov, najmočnejšega z magnitudo 3,8 so zabeležili okoli tretje ure zjutraj.Območje Siska in Petrinje je v zadnjih 72 urah streslo 119-krat, poroča hrvaški Jutarnji list. Ponoči je bilo popotresne sunke čutiti tudi v Zagrebu, Karlovcu in Zaprešiču.V Petrinji je veliko ljudi že drugo noč zapored preživelo na prostem, večina v svojih avtomobilih, poroča hrvaški novičarski portal index.hr.Torkov rušilni potres je zahteval sedem življenj. Na območju Petrinje, Gline in Siska so popolnoma uničene posamezne mestne četrti, še posebej v starih mestnih jedrih. Rušilni potres je povzročil veliko škodo tudi na komunalni infrastrukturi.Na območje Gline na Hrvaškem so danes prispele prve mobilne hiše za prebivalce, ki so po torkovem uničujočem potresu ostali brez strehe nad glavo. Med donatorji pomoči so tudi slovenska podjetja. V sisaško-moslavški županiji so škodo prijavili na več kot 3500 objektih. Najmanj 200 stanovanjskih objektov je uničenih v celoti. Prvih 20 mobilnih hišk je namenjenih prebivalcem območja Gline, na katerem so nekatere od v potresu najbolj uničenih vasi, kot so Majske Poljane, od koder je tudi največ smrtnih žrtev torkovega potresa. Hrvaško ministrstvo za turizem in šport je v sredo zvečer objavilo, da so zagotovili več kot 80 mobilnih hišk. Mobilne hiške je prispevala tudi slovenska družba Adria.V vasi na območju Gline so že v sredo zvečer pripeljali prve kamp prikolice iz zasebnih donacij. Med drugim so več deset kamp prikolic poslali iz Poreča. Hrvaški mediji so poročali, da so številni lastniki hiš in apartmajev z različnih koncev države tistim, ki so v potresu ostali brez domov, ponudili brezplačno namestitev. Podobno so storili tudi nekateri hrvaški hoteli.Številni prebivalci na prizadetem območju, predvsem v vaseh, so tudi minulo noč preživeli ob svojih porušenih kmetijah. Prespali so v avtomobilih ali v improviziranih namestitvah. Svojih domov ne želijo zapustiti, kljub temu, da imajo zagotovljeno začasno namestitev. Večina namreč skrbi tudi za domače živali.Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno polovično močjo, so za STA pojasnili v družbi.Po dosegu 50-odstotne zmogljivosti je za danes predviden prehod na polno obremenitev. Uprava RS za jedrsko varnost je v sredo opravila izredni inšpekcijski pregled, kjer so pregledali izvedene ukrepe po samodejni zaustavitvi. Glede na rezultate izvedenih obhodov ter preglede in testiranja opreme je ugotovila, da Nek izpolnjuje potrebne pogoje za ponovni zagon in obratovanje. Podrobnejšo analizo dogodka bodo opravili v prihodnjih dneh.Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in bistveno presega zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe. Potresno varnost neprestano preverjajo in dokazujejo, hkrati pa skrbijo za protipotresne izboljšave na objektu, kar je že sicer dobro osnovo še dodatno izboljšalo.»Tako je bilo že na prelomu stoletja z analizami v mednarodnem okolju pokazano, da elektrarna zdrži bistveno višje seizmične obremenitve od že sicer visokih, ki so bile upoštevane pri projektiranju. Stresni testi po dogodku v Fukušimi, ki so bili uvedeni na evropski ravni, so te ugotovitve še dodatno podprli ter pokazali, da je verjetnost potresov, ki bi povzročili izpust radioaktivnih snovi iz Neka, zelo nizka,« so v torek zagotovili na upravi za jedrsko varnost.