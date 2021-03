Popis prebivalstva je politično vprašanje

V nadaljevanju preberite:



Zaradi dnevne politike je popis prebivalstva na Balkanu politično vprašanje. Krivci so tudi burna zgodovina, migracije in zmanjševanje števila prebivalcev, ki je posledica množičnega izseljevanja in vse nižje rodnosti. Balkan je delno ohranil večnacionalni karakter, manjšine pa imajo pomembno vlogo na njegovi evropski poti.