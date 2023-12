Popolno razčlovečenje pred našimi široko zaprtimi očmi

Gaza je morišče. Gaza je odprto pokopališče. Gaza je hiralnica. Gaza je mučilnica. Gaza je pogorišče. Gaza so ruševine. Gaza je stradanje. Gaza je smrt. Gaza je neopisljivo trpljenje. Gaza je pregažena. Gaza je za tako imenovano mednarodno skupnost v najboljšem primeru – metafora. Gaza je vest človeštva. Gaza je konec zgodovine. V Gazi je, če parafraziramo ateista Prima Levija, umrl bog.

Izraelsko bombardiranje, raketiranje ter topniško in tankovsko obstreljevanje Gaze se devet tednov po Hamasovem morilskem pohodu po južnem Izraelu iz dneva v dan stopnjuje. Raven nasilja – in tragedije prebivalcev palestinske enklave – je že dolgo neopisljiva. Meje jezika, da, so meje našega sveta: takšno brutalno nasilje in posledično človeško trpljenje je, zato, skoraj nemogoče primerno opisati z besedami.

Izraelska vojska še naprej silovito oblega mesto Kan Junis na jugu Gaze, kamor se je med evakuacijo iz severnega, zdaj že popolnoma opustošenega dela enklave »na varno« zateklo več deset tisoč ljudi. Marsikje na jugu in v osrednjem delu Gaze potekajo srditi poulični spopadi med izraelskimi vojaki in pripadniki Hamasa. Bombe še naprej padajo po bolnišnicah in šolah. Izraelska vojska zdaj uporablja tudi dimne bombe, zaradi katerih so ljudje, ki se skrivajo v hišah, v boju za naslednji vdih, preživetje, torej, primorani priteči na plano.

Kjer izraelske sile zasedejo nov kos ozemlja, aretirajo vse preživele moške. Tudi mlajše najstnike. Fotografije do pasu golih palestinskih moških (med njimi je bilo, potrjeno, veliko civilistov in celo novinarji ter akademiki), ki pred izraelskimi vojaki s prevezami čez oči klečijo ali pa jih ti okoli prevažajo s tovornjaki, so skrajno pretresljive.

Izraelska stran govori o pripadnikih Hamasa, a družine zajetih na fotografijah prepoznavajo svoje ljudi, ki so jih izraelski vojaki privlekli iz hiš, kamor so se zatekli pred bombami, in ki jih je vodstvo Hamasa žrtvovalo za dosego nikoli zares definiranih ciljev svojih grozodejstev.

V bolnišnici Jafa ... FOTO: Stringer/Reuters

Srhljive podobe popolnega razčlovečenja

Fotografije zajetih palestinskih moških srhljivo spominjajo na ameriško mučenje zapornikov v zaporu Abu Grajb v Iraku. Zgodovina se ne ponavlja. Zgodovina se stopnjuje. To so vizualni citati brutalnosti te vojne, morda bi za raven asimetrične brutalnosti celo potrebovali nov izraz, saj v njej nihče ne more zmagati, izgublja pa – med drugim še zadnje iluzije o preostankih človekovih pravic, mednarodnega prava, konvencij in struktur celotno človeštvo. Edina živalska vrsta, ki organizirano pobije druge vrste. In tudi, intenzivno, svojo.

Zajeti palestinski moški FOTO: AFP

Namestnik župana Jeruzalema Arieh King je zajete palestinske moške na družbeni platformi X včeraj označil za »muslimanske naciste«. Izraelski vojski je svetoval, naj pohiti. Če bi bilo po njegovem, je dodal, bi morali z vojaškimi buldožerji (D9) te mravlje »žive zakopati«. »To niso človeška bitja. Niti ne človeške živali, gre za podljudi in v skladu s tem je treba z njimi ravnati,« je dodal. Takšnih besed še pred kratkim ne bi preživel noben politik. Skozi popolnoma temno noč so se spet prikradle v javni diskurz.

Včeraj je bil – med stotinami drugih Palestincev – v izraelskem napadu ubit tudi najbolj prepoznaven pisatelj in pesnik in intelektualec mlajše generacije Rifat Alarir, med drugim urednik zbirke kratkih zgodb mladih palestinskih piscev Gaza Writes Back. Ubit je bil skupaj s sestro in njenimi štirimi otroki. Potrpljenje počasi izgubljajo tudi najbolj izkušeni diplomati in humanitarni delavci.

Thomas White, direktor agencije za palestinske begunce (UNRWA), je včeraj sporočil, da se v Gazi po devetih tednih vojne trga družbeno tkivo. »Ulice so divje, še posebej, ko se stemni. Nekateri konvoji pomoči so bili pokradeni, vozila ZN kamenjanja. Družba je na robu popolnega kolapsa,« je White zapisal na družbenih omrežjih. Ljudje se v Gazi ne borijo več za preživetje. Gre le še za podaljševanje životarjenja.

Danes bo o razmerah v Gazi na pobudo generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa razpravljal varnostni svet, kateremu so Združeni arabski emirati predlagali sprejetje resolucije o takojšnji humanitarni prekinitvi ognja. Razplet glasovanja je … predvidljiv.