Deset tisoč letalskih napadov na Gazo v slabih osmih tednih

Izrael srdito bombardira tudi preostale dele južne Gaze, kamor se je umaknila glavnina prebivalcev enklave. Razmere so neopisljivo strahotne. Povsod ležijo trupla. Ranjeni in ljudje ne morejo priti do osnovne zdravstvene oskrbe. Stopnjuje se lakota. Odkar so se obnovili spopadi, v Gazi ne deluje niti ena ljudska kuhinja več. Higienske razmere so katastrofalne. Humanitarna pomoč prihaja po kapljicah. Ali pa sploh ne: na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa čaka stotine tovornjakov, ki nimajo dovoljenja za vstop v Gazo.

Izraelska vojska je medtem vse prebivalce območja Gaze pozvala, naj se umaknejo v mestece Al Masavi na jugu – edini kraj, ki so ga izraelski vojni načrtovalci označili za »varno območje«. Kaj takega je seveda nemogoče. »Civilisti v Gazi so še naprej neusmiljeno bombardirani s strani Izraela in kolektivno kaznovani. Trpijo smrt, obleganje, uničenje in onemogočanja zadovoljevanja temeljnih človeških potreb na množičnem nivoju – hrane, vode, življenjsko nujnih zdravil in drugih temeljnih potrebščin,« je danes dejal visoki komisar za človekove pravice pri Združenih narodih Volker Turk.