09.52 V torek potrdili 508 okužb, delež pozitivnih 18,1-odstoten

09.22 Študija: Učinkovitost cepiv Pfizerja in Moderne proti delti pade na 66 odstotkov

CDC je študijo izvedel na več tisoč zaposlenih v zdravstvenih ustanovah v šestih zveznih državah, da bi v realnih pogojih spremljali delovanje cepiv. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

08.55 Japonska bo razširila območja razrednih razmer

07.40 Poročilo o izvoru koronavirusa nedokončno

Izvor virusa ostaja uganka. FOTO: China Daily/Reuters

00.00 Šole in vrtci prejeli okrožnico

Ob 2805 PCR testih so včeraj potrdili 508 novih okužb, delež pozitivnih primerov je 18,1-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega so opravili še 17.740 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 4018 aktivnih primerov okužb, sedemdnevna incidenca znaša 349,7, 14-dnevna pa 190,5. Bolnišnično oskrbo potrebuje 89 bolnikov s covidom-19, od tega 19 intenzivno nego. V torek je umrl en bolnik s covidom-19.Učinkovitost cepiv proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in Moderna je ob prevladujoči razširjenosti koronavirusne različice delta padla s predhodnih 91 na 66 odstotkov, je pokazala v torek objavljena študija ameriškega Centra za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC). CDC je študijo izvedel na več tisoč zaposlenih v zdravstvenih ustanovah v šestih zveznih državah, da bi v realnih pogojih spremljali delovanje cepiv. Sodelujoče – skoraj vsi cepljeni so prejeli cepivo Pfizerja ali Moderne – so testirali tedensko in ob pojavu simptomov covida-19, da bi zaznali tako simptomatske kot asimptomatske okužbe.Glede na raven okužb med cepljenimi in necepljenimi v času, ko so jih spremljali, je bila učinkovitost v prvotnem obdobju med sredino lanskega decembra in sredino aprila letos 91-odstotna. A v tednih do 14. avgusta, ko je močno prenosljiva delta postala prevladujoča, je učinkovitost padla na 66 odstotkov. Avtorji poročila pri tem opozarjajo, da je treba upoštevati več faktorjev, vključno s tem, da lahko učinkovitost cepiv v vsakem primeru s časom pada, ter da ocena o 66-odstotni učinkovitosti temelji na relativno kratkem obdobju preučevanja z malo okužbami.»Čeprav te začasne ugotovitve nakazujejo zmerno zmanjšanje učinkovitosti cepiv proti covidu-19 pri preprečevanju okužbe, ohranjeno dvotretjinsko zmanjšanje tveganja za okužbo poudarja nadaljnji pomen in koristi cepljenja proti covidu-19,« so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani. Več študij je doslej že pokazalo, da je učinkovitost cepiv proti različici delta manjša, ocene tega padca pa se med njimi razlikujejo, izpostavlja francoska tiskovna agencija AFP. Obenem pa zaščita pred resnim potekom bolezni glede na nedavno raziskavo CDC na bolnikih v New Yorku ostaja stabilnejša in presega 90 odstotkov.Zaradi naraščanja število okuženih bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnicah, naj bi Japonska Izredne razširila še na osem več prefektur, kar je skupno 21 (od skupno 47 prefektur v državi), je v sredo dejal minister, pristojen za ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, poroča Guardian. Gospodarski ministerje dejal, da je bila razširitev območij z izrednimi razmerami odobrena s strani zunanjih strokovnjakov, zato pričakuje, da bo uradno odobrena na današnji seji vladne delovne skupine. Kot je izpostavil, je prednostna naloga 'okrepiti' zdravstveni sistem. Vlada se je ob hitreje nalezljivi delta različica trudila, da bi okužbe obvladala, saj so državljani naveličani omejitev, mnoga podjetja pa se ne zmenijo za ponavljajoče zahteve za spodbujanje dela od doma. Javna radiotelevizija NHK je v torek poročala o 21.570 novih primerih in 42 smrtih.Poročilo o izvoru koronavirusa – ameriški predsednikje preiskavo odredil pred 90 dnevi – je nedokončno oziroma neprepričljivo, kot po poročanju Wall Street Journala in Washingtion Posta navajajo ameriški uradniki, ki so bili z zadevo seznanjeni. Ni jasno, ali je virus 'po pomoti' ušel laboratorija ali se je s netopirjev prenesel na človeka, piše Washington Post.»Ocena je rezultat 90-dnevnega hitenja, 'sprinta', potem ko je Biden maja svojim obveščevalnim agencijam naročil, naj pripravijo poročilo, ki bi nas lahko približalo dokončnemu zaključku o izvoru virusa, ki je po vsem svetu zahteval več kot štiri milijone smrtnih žrtev in uničil nacionalna gospodarstva. Toda kljub analizi množice obstoječih obveščevalnih podatkov in iskanju novih sledi, uradniki obveščevalnih služb niso dosegli soglasja, so dejali uradniki, ki so govorili anonimno, saj poročilo še ni javno,« povzema britanski Guardian. Obveščevalna skupnost bo v nekaj dneh poskušala odpraviti tajnost elementov poročila za morebitno javno objavo.,Zaradi covida-19 je po svetu umrlo 4,6 milijonov ljudi, a izvori virusa ostajajo uganka. Prvi primer je izbruhnil v Wuhanu decembra 2019, ameriške službe pa so začele ta kraj in izvore virusa preiskovati kmalu po tem. Ameriške agencije za vohunjenje so sprva močno podpirale razlago, da virus izvira iz narave, je poročal Reuters. Skupina pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je januarja in februarja štiri tedne preživela v Wuhanu in okolici, je dejala, da se je virus verjetno prek netopirjev na ljudi prenesel prek druge živali. Ker pa njihovo marčevsko poročilo, ki je bilo napisano skupaj s kitajskimi znanstveniki in je ugotovilo, da je laboratorijska teorija »zelo malo verjetna«, ni zadovoljivo Washingtona, so odprli svojo preiskavo. Kitajska je medtem ameriškim raziskovalcem zavrnila dostop do laboratorija v Wuhanu.Šole in vrtci so včeraj prejeli okrožnico, kako morajo ravnatelji ukrepati v primeru, da se zaposleni ne bodo držali pogoja PCT. Iz okrožnice, ki jo je pridobila STA, je razvidno, da neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in bo delodajalec v skrajnem primeru lahko kršitelje odpustil.Pogoj prebolel, testiran, cepljen (PCT) je za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja obvezen, kar pomeni, da je za tiste, ki niso cepljeni ali prebolevniki, tedensko testiranje delovno pravna obveza. Odklonitev testiranja ni mogoče razumeti kot obveznost delodajalca, da takemu delavcu zagotovi možnost dela od doma ali čakanje na delo. Neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.