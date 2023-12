Poslanci bodo potrjevali ministrska kandidata Propsa in Novaka

Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o imenovanju Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor ter Franca Propsa za ministra za javno upravo. Na dnevnem redu je tudi predlog novele, s katerim v SDS predlagajo črtanje nedavno uvedenih zakonskih sprememb na področju evidentiranja.

Ministrska kandidata sta v torek prestala zaslišanje pred pristojnima matičnima odboroma. Kandidat za ministra za javno upravo Props, sicer aktualni poslanec Svobode, ki je do izvolitve v DZ dve leti vodil Upravno enoto Litija, je med prednostnimi nalogami naštel urejanje plač v javnem sektorju, izboljšanje delovnih pogojev in ohranjanje kadrov.

Aktualni državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Novak, ki se bo ob pričakovani zeleni luči zavihtel na čelo tega resorja, pa je med glavnimi cilji izpostavil izboljšanje upravljanja voda in odpornosti na podnebne spremembe.

Poslanci bodo danes na zahtevo SDS opravili tudi splošno razpravo o predlogu novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki predlaga črtanje vseh sprememb, ki jih je na področju evidentiranja delovnega časa uzakonila aktualna vlada. To so med drugim beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu.

Te določbe so v uporabi od 20. novembra, pet minut pred dvanajsto pa je v gospodarstvu in tudi politiki zaradi njih močno završalo, saj da so neživljenjske in delodajalcem prinašajo le nove ovire.