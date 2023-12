Plače, kadri in upravni postopki v prvem planu

Plače v javnem sektorju, ohranjanje kadrov v njem in spremembe zakona o upravnem postopku je Franc Props napovedal kot svoje prioritete pri vodenju ministrstva za javno upravo. Pred pristojnim parlamentarnim odborom je napovedal, da ne bo krčenja upravnih enot, zaradi pomanjkanja političnega soglasja pa regionalizacija ne bo v prvem planu.

Sedanji poslanec Gibanja Svoboda je bil od maja 2020 do 2022 načelnik upravne enote Litija, večino profesionalne poti je služboval v SPL, največje družbe za upravljanje z večstanovanjskimi stavbami v Ljubljani, kjer je bil med 2011 in 2019 tudi generalni direktor. Šestdesetletni magister ekonomije je bil leta 2010 zaposlen v kabinetu takratnega ministra za okolje in prostor.

Za zdaj še poslanski kolegi so njegovo predstavitev z devetimi glasovi za in šestimi proti ocenili kot ustrezno, se je pa večkrat, bolj ali manj implicitno, postavljalo vprašanje, ali se zaveda, kakšni izzivi ga čakajo na resorju, ki ga bo prevzel.

Po mnenju Franca Props so pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja glede plačnega sistema - ki zajema skoraj tri tisoč proračunskih uporabnikov z več kot 170 tisoč zaposlenimi, za njihove plače se namenja več kot štiri milijarde na leto - kompleksna.

»Sindikati želijo boljše pogoje za zaposlene v javnem sektorju glede plač, delovnih razmer, socialnih ugodnosti in drugih vprašanj, ki jih zadevajo. Ob tem legitimnem cilju sindikatov je potrebno v obzir vzeti javnofinančno danost,« je ocenil ministrski kandidat. Prav tako se mu zdi kompleksen problem pomanjkanje kadrov v javnem sektorju.

»Demografska situacija, ne samo v Sloveniji, ampak v zahodnih družbah nasploh, je pač taka, da nam je vsem jasno, da bo bitka prihodnosti bitka za kadre, in v tej bitki zmaga tisti, ki ponudi boljše pogoje za delo ob ustreznem plačilu. Glede na to, da v javni upravi trenutno slabih 15 odstotkov zaposlenih prejema minimalno plačo, nam mora biti vsem jasno, da moramo na tem področju nekaj spremeniti,« je dejal Props in dodal, da deli prepričanje svoje predhodnice, »da mora biti javni sektor tisti, ki ustvarja vrednost za vse, sektor, s katerim smo zadovoljni uporabniki njegovih storitev in sektor, v katerem opravljajo delo zadovoljni zaposleni«. Z modelom kompetenc in drugega, kar se pripravlja, se bodo vzpostavili boljši vzvodi za nagrajevanje dobrega dela.

Zakon o upravnem postopku se je v zadnjih letih pokazal kot eden od elementov, ki zavira proces modernizacije javne uprave kot tudi nujno ažurnost in učinkovitost, zato potrebuje nadgradnjo in poenostavitve, je prepričan. Trenutno poteka analiza zakona na ravni delovne skupine ministrstva za javno upravo in prek ljubljanske pravne fakultete. Na podlagi izsledkov namerava do konca mandata implementirati spremembe, da bo zakon o upravnem postopku postal pregleden in jasen.

Ne načrtuje sprememb sistema upravnih enot v smislu krčenja, se bodo pa, po njegovih besedah, ukvarjali z izboljšanjem organiziranosti, poenostavitvijo in poenotenjem postopkov za boljšo uporabniško izkušnjo. »Za regionalizacijo trenutno v družbi ni zaznati političnega soglasja, zato ne bo med prioritetami ministrstva. Če do potrebnega poenotenja pride, ministrstvo seveda ne bo ovira, ampak bo aktivno pomagalo pri pripravi rešitev,« je še najavil. Namesto o številu pokrajin se moramo, po njegovem mnenju, pogovarjati o njihovih nalogah, razmerju med občinami in državo ter o ustreznem modelu financiranja.

V pripravi je strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, da bodo te kot eden izmed ključnih gradnikov civilne družbe prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi. »Vloga ministrstva za javno upravo znotraj vlade je nekoliko specifična, saj je eno tistih, ki je najbolj odvisno od dela drugih ministrstev, hkrati pa lahko pomembno vpliva na njihovo delovanje. Želim javni sektor, v katerem bodo zaposleni zadovoljni, bodo radi opravljali svoje delo in poslanstvo ter bodo ter bo privlačna karierna izbira za mlade, ambiciozne ljudi, ki želijo izboljšati življenja vseh prebivalcev in prebivalk Slovenije,« je še povedal Props.