Poslanci potrdili sporazum o odnosih med Združenim kraljestvom in EU

Britanski poslanci so s 521 glasovi za in 73 proti potrdili predlog zakona za ratifikacijo sporazuma o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Predlog bo obravnaval še zgornji dom britanskega parlamenta oziroma lordska zbornica, kjer prav tako ni pričakovati težav pri potrjevanju. Njihova odločitev bo predvidoma znana zvečer.Premierje poslance ob začetku današnje razprave pozval, naj s podporo temu dogovoru »odprejo novo poglavje v zgodbi [našega] naroda«. Vodja opozicijskih laburistovpa je bil do dogovora kritičen, a je napovedal podporo.Dogovor, ki ureja prosto trgovino med EU in Združenim kraljestvom, varnost državljanov in upravljanje sporazuma, sta dopoldne v imenu EU podpisala predsednica evropske komisijein predsednik evropskega sveta, zdaj pa ga mora še britanski premier. V veljavi bo predvidoma od petka.