Poziv, da se Rusija izključi iz G20

7:00 Biden danes potuje v Evropo s predlogom o novih sankcijah

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes odpotoval v Evropo, kjer se bo v četrtek in petek v Bruslju udeležil vrhov Nata, EU in skupine G7, na katerih bo osrednja tema ukrepanje proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Biden bo v okviru obiska v Evropi obiskal tudi Poljsko, kamor se je zateklo največ beguncev iz Ukrajine. Kot poroča Reuters, ima Biden s seboj načrte za dodatne sankcije proti Moskvi, ki naj bi po navedbah virov vključujevale člane ruskega parlamenta. Sankcije naj bi bile predvidoma objavljene v četrtek, Wall Street Journal dodaja, da bi sankcije lahko doletele 300 članov ruske dume.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa bo danes preko videopovezave nagovoril francosko narodno skupščino in japonski parlament. Na podoben način je v minulih dneh že nagovoril parlamente drugih držav, med njimi nemški bundestag in ameriški kongres, pa tudi Ev

6:30 Razmislek o tem, da bi Rusijo izključili iz G20, leta 2014 je bila sicer že izključena iz G8

ZDA in druge zahodne države razmišljajo o možni izključitvi Rusije iz skupine G20, poroča Reuters. Kot navajajo, je Poljska v torek ameriškim uradnikom predlagala, naj v skupini zamenjajo Rusijo, na kar je prejela »pozitiven odgovor«. G20 je združenje največjih svetovnih gospodarstev, katerega cilj je usklajevanje ukrepov pri vprašanjih, ki vplivajo na razvoj svetovnega gospodarstva, vključno s podnebnimi spremembami. Takšen pritisk bi prispeval k obstoječim gospodarskim sankcijam proti Rusiji, a obstaja velika verjetnost, da bi na morebitno izključitev vložile veto druge ključne države G20, vključno s Kitajsko, Indijo in Savdsko Arabijo. Zaradi tega bi zahodni zavezniki G7 lahko bojkotirali srečanja G20. Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je morebitno izključitev Rusije komentiral z besedami: »Verjamemo, da v mednarodnih institucijah in mednarodni skupnosti za Rusijo ne more biti tako kot sicer.« Rusija je bila tudi nekoč del skupine G8, a so jo izključili po letu 2014, ko je zasedla Krim.

6:12 Rusi uničili černobilski laboratorij

Ruske čete, ki so že v prvih dneh vojne zasedle jedrsko elektrarno v Černobilu, so »oplenile in uničile« laboratorij, navedbe ukrajinskih uradnikov povzema BBC. Rusi naj bi tako poškodovali osrednji analitični laboratorij, ki je predelal veliko radioaktivnih odpadkov. Državna agencija za jedrsko varnost je v objavi na Facebooku zapisala, da je imel laboratorij »visoko aktivne vzorce in vzorce radionuklidov, ki so zdaj v rokah sovražnika«. Laboratorij, katerega postavitev je stala približno šest milijonov evrov, je vseboval tudi »dragoceno analitično opremo«, ki ni bila na voljo drugje v Evropi, so sporočili iz agencije. V začetku tega tedna je ukrajinski parlament poročal, da so v bližini elektrarne izbruhnili gozdni požari, ki so bili vidni tudi na satelitskih posnetkih.