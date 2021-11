Poziv trgovcev: Počakajte z božičnimi nakupi

Tudi brez epidemije je Dunaj novembra videti žalostno mesto. Dnevi so kratki in vse krajši, nebo je enakomerno sivo, običajno dežuje ali piha veter. A številni božični sejmi v mestu, na znanih trgih in ob nekaterih večjih dunajskih znamenitostih, kot so dvorec Schönbrunn, mestna hiša, trg Freyung ali Trg Marije Terezije, ponavadi dajejo življenju vedrino. Zdaj tega ni, vse sejemske hišice so zaprte, v zgodovinskem središču mesta, kjer je po navadi velika množica turistov in domačinov, ni nikogar. Ali skoraj nikogar.

Zapora bo trajala (največ) 20 dni. Domove lahko ljudje zapustijo le izjemoma, na primer za nakup nujnih potrebščin, odhod na delo in v šolo ter za rekreacijo. Odprte so samo trgovine z nujnim blagom, zaprti pa bodo gostinski obrati in hoteli ter tudi kulturne ustanove. Trgovci upajo, da bodo od 13. decembra nadomestili del izgubljenega prometa, to obdobje je za mnoge poslovno najboljši del leta. Zvezna gospodarska zbornica Avstrije poroča, da vsak dan zaprtja pomeni od 130 do 140 milijonov evrov manj prometa v avstrijski maloprodaji oziroma približno 1,1 milijarde na teden. Zbornica poziva prebivalce Avstrije, naj z božičnimi nakupi počakajo in vmes ne porabijo vsega denarja za tuje spletne trgovine.

Zaprtje javnega življenja za necepljene se je včeraj začelo tudi na Slovaškem in Češkem. Pravilo PC tako velja za hotele, gostinske lokale, storitvene dejavnosti in večje prireditve ...

Pred dunajsko mestno hišo samevajo tudi hišice velikega božičnega sejma, ob aveniji Ring pa stoji zabojnik, v katerem lahko ljudje brez velike birokracije dobijo tretji odmerek cepiva proti covidu-19. Mesto Dunaj se je odločilo, da bo ponudilo to možnost že štiri mesece po drugem odmerku. Eden od cepilnih centrov je tudi v katedrali sv. Štefana, v zgodovinskem središču mesta. Doslej je v Avstriji prvi odmerek cepiva prejelo 69,8 odstotka prebivalstva, dva odmerka 61,5 odstotka, poživitveni odmerek pa 13,6 odstotka prebivalstva.

Na skoraj praznem Štefanovem trgu vidimo pol ducata novinarskih ekip, ki so sem pridrvele iz različnih držav in celin in postopajo okoli palače zvezne vlade na Ballhausplatzu pa tudi na drugi strani okoli Hofburga, kjer je urad predsednika Republike Avstrije.

Obvezno cepljenje in denarne kazni

Avstrija je v preteklih dneh pritegnila ogromno pozornost z odločitvijo o splošnem zaprtju pa tudi z napovedjo sprejetja zakona o obveznem cepljenju. Za to je treba sprejeti zvezni zakon v spodnjem domu avstrijskega parlamenta in pridobiti potrditev parlamentarnega zveznega sveta. Vladajoča koalicija ljudske stranke (ÖVP) in zelenih ima večino v obeh domovih zveznega parlamenta, zato je realno pričakovati, da bo zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19 začel veljati nekje februarja 2022. Poznavalci avstrijskega ustavnega prava pravijo, da je ta v skladu z ustavo, a da se nikogar ne sme cepiti na silo. Strokovnjaki dovoljujejo tudi kazni, vendar ne zapornih, priporočajo pa resne denarne kazni.

Številni božični sejmi v mestu, na znanih trgih in ob nekaterih večjih dunajskih znamenitostih samevajo. Fotografije Milan Ilić

Dunaj je bil tudi v soboto zanimiv ne le zato, ker je bil zadnji dan pred zaporo, ko so bile trgovine odprte. Na Ringu, aveniji, ki obdaja zgodovinsko središče mesta, se je zbralo več tisoč ljudi, da bi protestirali proti vladnim ukrepom proti pandemiji. Pobudnica teh protestov so desničarski svobodnjaki, katerih vodja Herbert Kickl je te dni v karanteni, pozitiven na novo koronavirusno bolezen. Kickl nenehno prepričuje javnost, da cepljenje ni potrebno.

Nedaleč od Hofburga se na zunanji strani Ringa začne 3,6 kilometra dolga Mariahilfer Strasse, največja in najbolj znana nakupovalna ulica v vsej Avstriji. Tudi tam so zaprte skoraj vse trgovine, prav tako na znameniti Kärntnerstrasse ter bližnjih trgih Graben in Kohlmarkt v središču mesta. Slavni zabaviščni park Prater je zaprt, vse atrakcije stojijo. V še starejšem, baročnem parku Augarten vidimo le nekaj ljudi, ki sprehajajo pse, tečejo ali vozijo dojenčke v vozičkih.