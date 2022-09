V nadaljevanju preberite:

Tema se dela zmeraj prej ... A ne le zato, ker je tukaj jesen, ampak zaradi energetske krize, v katero se pogreza stara celina in Francija z njo. Pariške mestne oblasti z županjo Anne Hidalgo na čelu so pred dnevi napovedale, da bodo, od 23. septembra naprej, na številnih mestnih znamenitostih ugasnili luči že ob 22. uri. Ko pade noč, naj bo v mračnih časih bolj kot ne zares tema.

Cene elektrike letijo v nebo, zato po 22. uri v francoskem glavnem mestu ne bodo več osvetljevali ne mestne hiše (za zdaj je še razsvetljena do enih zjutraj) ne stolpa svetega Jakoba, pa tudi mestnih muzejev in prav tako okrožnih županstev ne. Pozno ponoči bo temno, čeprav uličnih svetilk, jasno, ne bodo ugašali, gotovo ne vseh niti po mostovih, ki se pnejo nad Seno, z varnostjo se vendarle ni dobro igrati. Socialistična županja je – ko je v torek predstavila sprejete ukrepe – hkrati pozvala državo, naj stori enako na nacionalnih spomenikih, pa tudi lastnikom zasebnih muzejev je svetovala podobno. Sploh ker bodo tudi luči na Eifflovem stolpu po novem ugasnile že petnajst minut do polnoči, ko navadno sestopijo z njega še zadnji obiskovalci.