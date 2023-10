Prebežniki z vsega sveta oblegajo New York

V nadaljevanju preberite:

Vladajoči newyorški demokrati načrtujejo razdeljevanje letakov na meji ZDA z Mehiko, da naj prišleki razmislijo o nastanitvi v kakšen drugem mestu. V angleščini in španščini bodo opozarjali, da je New York najdražje mesto na svetu, da jih ne bodo namestili v hotelih ter da ne bodo z lahkoto našli dela.

V času prenosnih telefonov imajo prišleki drugačne informacije. To dokazujejo vrste pred Rooseveltom in nekaterimi drugimi new­yorškimi hoteli, kjer dobijo brezplačno posteljo, hrano in celo pranje oblačil, na tisoče migrantskih otrok so vpisali v javne šole. Veliko odraslih z razdeljevanjem hrane služi po več tisoč dolarjev na mesec, čeprav še nimajo dovoljenja za delo.