Zelenski zahod pozval k čimprejšnji dobavi orožja

Glavni poudarki: Ukrajinci borci v Mariupolju se ne bodo predali.

Prebivalce Luganskega pozivajo, da se čim prej evakuirajo.

10.40 V Ukrajini že drugi dan ni evakuacijskih koridorjev

Ukrajina in Rusija se že drugi dan nista uspeli dogovoriti o humanitarnih konvojih za evakuacijo civilistov iz prizadetih območij, je dejala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. »Iz varnostnih razlogov je bilo odločeno, da se danes humanitarni koridorji ne bodo odprli,« je sporočil prek telegrama, poroča Reuters.

09.23 Ob nadaljevanju ofenzive na vzhodu Ukrajine več raket zadelo tudi zahodni Lvov

Medtem ko ruska vojska nadaljuje ofenzivo predvsem na vzhodu in jugu Ukrajine, so danes o napadih poročali tudi iz zahodnega mesta Lvov, nedaleč od meje s Poljsko. Mesto naj bi zgodaj davi zadelo najmanj pet raket, podrobnosti zaenkrat še niso znane. Župan Lvova Andrij Sadovi je danes sporočil, da je mesto davi zadelo pet raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z območij, ki so jih zadele rakete, se vije temen dim, prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo v zakloniščih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo v pogovoru za CNN zagotovil, da niso pripravljeni izgubiti ozemlja. Boj za območje Donbasa pa bi lahko pomembno vplival na rezultat vojne, je dodal. Ob tem je ukrajinski predsednik ponovil poziv Zahodu, naj v Ukrajino čim prej pošlje dodatno orožje in vojaško opremo. »Tako kot ruske sile uničujejo Mariupolj, želijo z obličja zbrisati druga mesta in skupnosti na območju Donecka in Luganskega,« je posvaril. Prepričan je, da je še vedno pomemben dialog z Rusijo, vendar je to vse težje zaradi grozot, ki so jih ruski vojaki izvedli v Buči in drugih delih države. »Naša družba si ne želi, da nadaljujemo pogovore,« je povedal. Potem ko se v soboto ukrajinske sile niso odzvale na poziv Moskve, naj zapustijo Mariupolj, so se v mestu nadaljevali spopadi.

Ljudje stojijo pred vhodom v bombno zaklonišče kemične tovarne Azot v Luganski regiji. FOTO: Marko Djurica/Reuters

08.00 Zelenski: Zamuda pri orožju z zahoda daje Rusiji »dovoljenje, da vzame življenja Ukrajincev«

Ukrajinski predsednik Zelenski je v svojem nočnem nagovoru pozval k več orožja, »vsako zamudo« pa je opisal kot »dovoljenje Rusiji, da vzame življenja Ukrajincev«, piše Guardian. »Delamo vse, da zagotovimo obrambo. S partnerji smo v stalnem stiku. Hvaležni smo tistim, ki resnično pomagajo z vsem, kar lahko. Toda tisti, ki imajo orožje in strelivo, ki ga potrebujemo, in odlašajo z njihovo dobavo, morajo vedeti, da je usoda te bitke odvisna tudi od njih. Usoda ljudi, ki jih je mogoče rešiti.«

07.40 Ukrajina je začela proces pridružitve EU

Ukrajina je izpolnila vprašalnik, ki bo predstavljal izhodišče za Evropsko unijo pri odločanju o članstvu EU. »Danes je dokument dokončala ukrajinska stran,« je za ukrajinsko javno radiotelevizijo v nedeljo zvečer povedal Ihor Zhovkva, namestnik vodje urada predsednika Volodomirja Zelenskega. Evropska komisija bo morala izdati priporočilo o izpolnjevanju Ukrajine potrebnih meril za članstvo, je dodal. Zhovka je dejal, da pričakuje, da bo priporočilo pozitivno in da bo Ukrajina junija na načrtovanem zasedanju Evropskega sveta pridobila status države kandidatke za vstop v EU. Evropski svet naj bi se sestal od 23. do 24. junija. »Nato bomo morali začeti pristopna pogajanja. In ko bomo te pogovore opravili, lahko že govorimo o polnopravnem članstvu Ukrajine v EU,« je dejal Žovkva.

07.20 Prebivalce Luganska pozivajo k takojšnji evakuciji

Prebivalce regije Lugansk na vzhodu Ukrajine pozivajo, naj se nemudoma evakuirajo, piše Guardian. Vodja regionalne vojaške uprave Sergej Gaidai je prebivalcem dejal, da je odločitev o evakuaciji »njihova«, ob tem pa opozoril, da pokopališče postaja večje iz dneva v dan oz. »Naslednji teden bo morda težak in lahko da je to zadnja možnost, da vas rešimo, je v nedeljo pozno zvečer dejal Sergej Gaidai. »Prazen evakuacijski avtobus je nespoštovanje življenja policista, reševalca, prostovoljca in še marsičesa.« Ukrajinske oborožene sile so se pripravljale na brutalno rusko ofenzivo v regiji, ki je napovedana za prihodnje tedne.

Novo pokopališče v Severnem Donetsku v Luganski regiji. FOTO: Marko Djurica/Reuters

07.10 Mariupoljski borci se ne bodo predali

Ukrajina je obljubila, da se bodo njene sile »borile do konca« v pristaniškem mestu Mariupolje, potem ko je potekel ruski ultimat, da se tamkajšnje preostale ukrajinske čete predajo. Moskva se približuje popolnemu nadzoru nad mestom, kar bi bil njen največji dosežek odkar je februarja napadla Ukrajino. Zaradi neusmiljenega bombardiranja in uličnih spopadov je velik del mesta ostalo v prahu in ruševinah. Po ukrajinskih ocenah je umrlo najmanj 21.000 ljudi. »Mesto še vedno ni padlo,« je dejal premier Denys Shmyhal nekaj ur po tem, ko je iztekel moskovski rok za predajo borcev. Rusija se na ukrajinske trditve, da se ne bo predala, še ni odzvala.

07.00 Svetovalec župana Mariupolja: Ruske sile naj zaprejo mesto in uvedejo sistem prepustnic za vstop in izstop

Po tem, ko so ukrajinski borci zavrnili predajo mesta Mariupolje, naj bi ruske čete v ponedeljek zaprle mesto za vstop in izstop ter izdale »prepustnice« tistim, ki ostanejo, je dejal županov svetovalec, poroča Guardian. Petro Andriushchenko je to dejal v nedeljo v na telegramu in delil fotografijo, na kateri je videti vrsta ljudi, ki čaka na prepustnice. »Na stotine državljanov mora stati v vrsti, da dobijo 'vstopnico', brez katere se naslednji teden ne bo mogoče le premikati med četrti mesta, ampak po ulicah,« je dejal. Andriushchenko je dejal, da okupacijske sile verjetno zbirajo oz. filtrirajo informacije o tistih, ki so ostali v mestu.