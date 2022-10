Prebivalci Kijeva se pospešeno pripravljajo na ledeno zimo

V nadaljevanju prebrerite:

Ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prek videopovezave udeležencem konference o obnovi Ukrajine v Berlinu povedal, da je bila v zadnjih dveh tednih uničena več kot tretjina ukrajinske energetske infrastrukture, in opozoril, da še niti cent od obljubljenih 17 milijard evrov pomoči ni prispel v Ukrajino, so prebivalci Kijeva in drugih ukrajinskih mest množično kupovali plinske gorilnike, odeje, zimska oblačila, naglavne svetilke, opremo za kampiranje ter male peči na drva, s katerimi nameravajo prebroditi mrzlo in temno zimo.