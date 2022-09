Predsednik uprave Ine ponudil odstop

Sandor Fasimon je ponudil odstop z mesta predsednika uprave Ine, so sporočili iz hrvaške energetske družbe. Na čelu Ine bo ostal do imenovanja svojega naslednika. K odstopu celotne uprave podjetja je zaradi več kot milijardo kun vrednega oškodovanja, v katerega je bil vpleten eden od direktorjev, že prejšnji teden pozval premier Andrej Plenković.

Andrej Plenkovi. FOTO: Boris Kovačev/Cropix

V Ini so poudarili, da Fasim ni bil vpleten niti v eno od nezakonitih dejanj, a je kot kot predsednik uprave družbe odgovoren za vse njene dejavnosti.

»Bil sem do konca šokiran, ko sem izvedel za dejanja Damirja Škugorja in njegovih sodelavcev,« je izjavil Fasim. O Škugorjevih dejanjih je dejal, da so vredna prezira in ne predstavljajo identitete Ine. »To ni Ina, to nismo mi,« je sporočil.

»Čeprav nisem imel nobene zveze niti s Škugorjevim kriminalom niti s katerimkoli drugim nezakonitim dejanjem, kot odgovoren šef družbe moram prevzeti moralno odgovornost za celotno Ino. Pravilna stvar, ki jo moram storiti zdaj, je, da ponudim odstop,« je dodal.

V akciji hrvaške policije in urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so konec prejšnjega meseca zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina pridržali direktorja oddelka Ine za naravni plin Damirja Škugorja, sicer tudi člana HDZ, njegovega očeta Daneta Škugorja, lastnika podjetja OMS upravljanje Gorana Husića in Josipa Šurjaka ter predsednico uprave družbe Plinara istočne Slavonije Marijo Ratkić.

Bencinska črpalka Ina. FOTO: Blaž Samec/Delo

Osumljeni so se menda dogovorili, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah, 19,46 evra na megavatno uro, to pa ga je prodajalo naprej v tujino po 210 evrov na megavatno uro. Preiskovalci sumijo, da škoda za Ino presega milijardo kun.

Večinska lastnika Ine sta hrvaška država in madžarska energetska družba Mol. Prva ima v lasti 45-odstotni delež, druga pa 49,1-odstotnega. Plenković je že leta 2016 napovedal, da bo vlada odkupila delež Mola v Ini, vendar postopek odkupa še vedno traja, potem ko je hrvaška vlada lani začasno zaustavila odkup delnic.