Peter R. de Vries je izgubil boj za življenje

Ljudje so se Petru R. de Vriesu poklonili na točki, kjer je bil napaden. FOTO: Eva Plevier/Reuters

FOTO: Eva Plevier/Reuters

Nizozemski preiskovalni novinar, ki je bil po strelskem napadu nanj v središču Amsterdama minulo sredo v kritičnem stanju, je umrl, poroča nizozemska televizija RTL, za katero je deloval.64-letni novinar je v dolgoletni karieri poročal o številnih odmevnih kriminalnih primerih. »To je napad na pogumnega novinarja in, širše gledano, napad na svobodo medijev, ki je nujna za našo demokracijo in vladavino prava,« so besede, s katerimi se je na napad minulo sredo odzval nizozemski premier. Napad je šokiral državo v povezavi z njim so aretirali več ljudi.De Vries je v dolgoletni karieri poročal o več odmevnih kriminalnih zgodbah, tudi v zadnjem času je sodeloval v procesu proti organiziranem kriminalu. Redno je nastopal kot govorec žrtev ali prič na sojenjih, nazadnje je bil zaupnik vodilne priče v večjem sojenju. Leta 2019 so že ustrelili odvetnika in brata te priče.Med drugim je v preteklosti poročal tudi o ugrabitvi pivskega magnatain o izginotju ameriške najstnicena Arubi leta 2005.»Peter se je boril do konca, a te bitke ni mogel dobiti,« je danes preko RTL sporočila njegova družina.