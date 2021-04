Premalo ambiciozno in nič kaj krasno v zeleni novi svet

V nadaljevanju preberite:

Treba je spremeniti okoljski pristop, v nasprotnem sledi vesoljni potop. Sile človeške inercije se zdijo (vsaj nereligiozno) pogubne za planet, zato v Franciji, tudi kot zgled drugim, sprejemajo zakon o podnebju in odpornosti, s katerim naj bi morda še pravočasno zavrli drvenje v globalno kataklizmo. A kar so zastavili demokratično široko in plemenito – predloge za znosno ekoživljenje na Zemlji so domislili francoski državljani –, zdaj, kakor ni malo kritik, vladajoča politika gospodarsko interesno oži, s tem pa jemlje javnosti voljo do družbenega udejstvovanja in povzroča kolektivno nejevoljo.