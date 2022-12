Premier Golob o cenah energije: Položnice so že regulirane

Za zadnji letošnji vrh EU so ostala številna nerešena vprašanja, tako glede zaostritve sankcij proti Rusiji kot na področju energetike. Očitno je tudi nezadovoljstvo Bolgarije in Romunije, ki, drugače kot Hrvaška, nista bili sprejeti v schengensko območje. Vrh se bo sicer zavlekel v noč, a bo po načrtu izjemoma le enodneven.

Premier Robert Golob je ob prihodu na vrh izrazil pričakovanje, da ne bo veliko razprav o energetiki. Po njegovem mnenju plinska kapica ne bi mogla biti sprejeta s soglasjem. Zato naj bi ministri za energetiko prihodnji teden pripravili predlog, ki bo dobil kvalificirano večino. Razlike med državami članicami so v njegovih očeh še minimalne.

Glavni točki razhajanja sta, kako visoka bo kapica in za katere borze bi veljala. Po osnovnem predlogu bi veljala le za najpomembnejše vozlišče, nizozemski TTF. »Popolnoma irelevantno je, če bo kapica deset evrov višja ali nižja,« je prepričan premier. Najpomembnejše je sporočilo, da kapica prihaja. Že tako je lahko čez nekaj mesecev spremenjena skladno z gibanji na trgu. Tudi nemški kancler Olaf Scholz je bil ob začetku vrha optimističen glede pričakovanega napredka.

Kompromis ali trmasto vztrajanje?

Po Golobovem mnenju bodo morale vse tri strani, evropska komisija in dva bloka držav, razmisliti, na kateri točki naredijo več škode – s sklenitvijo kompromisa ali trmastim vztrajanjem pri svojih stališčih. Kapica bo omogočila predvsem stabilnejši položaj na veleprodajnih trgih za dobavitelje. Na drugi strani so cene za gospodinjstva in mala podjetja že regulirane. »Položnice so v resnici že danes regulirane. Kapica je pomembna za industrijo, gospodarstvo. Ne za gospodinjstva,« je dejal Golob.

Velik pomen Golob pripisuje odločitvi EU o skupnih nabavah plina in hitrejšemu umeščanju obnovljivih virov energije. Osrednja tema vrha bo industrijska politika konkurenčnosti EU na globalni ravni. V Bruslju je veliko strahov povezanih z orjaškim ameriškim programom zelenih subvencij, ki bi utegnil povzročiti selitev industrije iz Evrope čez Atlantik. V EU je sicer na razpolago veliko denarja za načrte za okrevanje in odpornost. A Golob je opozoril na rigidna pravila, zaradi katerih ga ni mogoče uporabiti, kot je bilo zamišljeno.

Na vrhu bo Bosni in Hercegovini podeljen uradni status kandidatke za polnopravno članstvo v EU.