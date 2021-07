Prepoved zanikanja genocida izzvala vihar

V nadaljevanju preberite:

V Bosni in Hercegovini ne bo več mogoče nekaznovano poveličevati vojnih zločinov in zločincev, prav tako bo po novem kaznivo zanikanje genocida in vojnih zločinov. Visoki predstavnik v BiH Valentin Inzko je dober teden dni pred koncem mandata spremenil kazenski zakonik, ki za zanikanje genocida predpisuje zaporno kazen od šest mesecev do petih let. Odzivi so bili, kot se za BiH spodobi, takojšnji, burni in seveda diametralno nasprotni.