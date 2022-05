Prepovedali spomin na etnično čiščenje, dovolili Orbánov rojstni dan

V nadaljevanju preberite:

V Prijedoru bi danes morali zaznamovati 30. obletnico začetka sistematičnega etničnega čiščenja v tem mestu v srbski entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski. Tradicionalni mirni pohod ljudi, ovenčanih z belimi trakovi na rokavih, so oblasti prepovedale, ker so sočasno v mestu praznovali med drugim tudi rojstni dan madžarskega premiera Viktorja Orbána.