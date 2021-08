Prerekanje politike in stroke okoli cepljenja otrok

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji se lahko poslej proti koroni cepijo tudi vsi otroci, stari med 12 in 17 let. Tako so se včeraj odločili zvezna vlada in zdravstveni ministri deželnih vlad. In to kljub dejstvu, da komisija za cepljenje Stiko (še) ni izdala splošnega priporočila za cepljenje proti koroni za to starostno komisijo. Hkrati bo Nemčija že septembra začela cepiti najbolj ogrožene in tiste, ki so bili doslej cepljeni z vektorskimi cepivi, s tretjim odmerkom pfizerja .