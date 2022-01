Del Evrope že prevedril omikronsko nevihto

Krivulja novih okužb s covidom-19 se na stari celini še naprej navpično vzpenja, in vendar so nekatere evropske vlade že odločajo za rahljanje omejitvenih ukrepov, ki so jih v strahu pred nalezljivejšo različico omikron zaostrile pred božično-novoletnimi prazniki. Države, ki se spogledujejo z odpravo omejitev v javnem življenju, imajo jasen skupni imenovalec: visoko precepljenost.

INFOGRAFIKA: Delo

Španija po ukrepih za zajezitev širjenja virusa močno spominja na pomanjšano Evropsko unijo. Tako kot članice sedemindvajseterice, se tudi vsaka regija v državi, kjer je precepljenih 80,7 odstotka ljudi, pol manj jih je dobilo poživitveni odmerek, z omikronskim valom spopada nekoliko po svoje. Čeprav omejitve niso primerljive z nekaterimi prejšnjimi obdobji epidemije, po permisivnosti tudi tokrat izstopa Madrid. Kljub rekordnemu številu pozitivnih testov na covid-19 regionalne oblasti v najrazvitejši španski avtonomni skupnosti v zadnjih tednih niso posegle v druženja in druge vidike javnega življenja. Gostinci, hotelirji, enako velja tudi za kulturne in druge ustanove lahko obratujejo po starem, potrdilo o precepljenosti, testiranju in prebolevnosti (PCT) ni v veljavi, kot drugod po Španiji pa si je zaščitno masko treba namestiti v zaprtih prostorih in na prostem.

A če je bila madridska avtonomna skupnost v zadnjem času bolj izjema kot pravilo, se s podobno politiko v zadnjem času spogledujejo tudi nekatere druge evropske države, še posebno tiste, v katerih je – tudi s poživitvenim odmerkom – precepljenih pomemben del državljanov. Ukrepe je že sprostila Irska, v prihodnje naj bi podobno ravnali še v večjem delu Združenega kraljestva in Franciji, ukrepe postopno mehčajo tudi Danci.

Pomen poživitvenih odmerkov

Irska, kjer je poživitveni odmerek po poročanju Afp dobilo dve tretjini starejših od pet let, je konec tedna odpravila dobršen del omejitvenih ukrepov. Od sobote gostinski sektor spet obratuje po običajnem delovnem času (prej do osmih zvečer), gostom ni treba več predložiti potrdila o cepljenju ali prebolevnosti, odpravljeno je tudi najvišje dovoljeno število ljudi na prireditvah. Zaposleni, ki so delali od doma, se postopno lahko vračajo v službe, še naprej pa je ponekod, denimo v javnem prevozu, treba nositi zaščitno masko in se ob okužbi samoizolirati.

»Prevedrili smo omikronsko nevihto,« je pred opuščanjem omejitev državljane nagovoril premier Micheál Martin. Poudaril je, da sta irski prvorazredni program imunizacije in uvedba poživitvenih odmerkov popolnoma spremenila položaj v državi in preprečila najhujše scenarije. Pojavnost okužb se na Irskem po rekordnih vrednostih zadnje dni precej znižuje.

Vrh omikronskega vala naj bi bil po besedah premiera Borisa Johnsona stvar preteklosti tudi na Otoku. Zaradi boljših razmer in razširjenost poživitvenega odmerka – dobila ga je že več kot polovica državljanov –, se je britanska vlada odločila, da bo v večjem delu Združenega kraljestva sredi tedna začel veljati »načrt A«. To po poročanju agencij pomeni, da v Angliji uporaba zaščitnih mask ne bo več potrebna, prav tako ob vstopu v nočne klube ne bo zahtevan pogoj PCT. Ukrepe so že včeraj ublažili na Škotskem.

Konec nekaterih omejitev se februarja obeta tudi v Franciji. Čeprav sedemdnevno povprečje okužb še naprej raste, bodo od začetka prihodnjega meseca Francozi na prostem lahko sneli zaščitne maske, prav tako ne bo več zapovedano delo na daljavo, brez zgornje meje obiskovalcev bodo svoja vrata odprli stadioni in druga množična prizorišča, dva tedna pozneje bodo v javnem prevozu in kinih spet lahko stregli hrano in pijačo, vračajo se tudi diskoteke. V 67-milijonski državi je od danes za vstop v večino javnih prostorov treba predložiti veljavni izkaz o cepljenju, ki je nadomestil potrdilo PCT. Obvezen je za vse, starejše od 16 let.