Pri hrvaškem otoku Premuda nasedel Princ Zadra

Pri hrvaškem otoku Premuda je v petek zvečer nasedel katamaran, na katerem je bilo 70 potnikov. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so potnike s katamarana premestili na potniško ladjo, ki je plula v bližini, nato pa so jih izkrcali na otoku Silba, kjer jih je pregledal zdravnik.

Katamaran Princ Zadra družbe Miatours, ki pluje na progi Zadar-Premuda-Silba-Olib, je v petek okoli 18.20 nasedel na čer pred otokom Premuda.

Hrvaški mediji so sprva poročali, da potnike s katamarana s čolni rešujejo okoliški prebivalci, pristojno ministrstvo pa je kasneje sporočilo, da so jih premestili na ladjo Vladimir Nazor, ki je bila v bližini. Nato so jih prepeljali na otok Silba, kjer so opravili zdravniški pregled.

Po podatkih zadrske policijske uprave v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Ministrstvo za morje je sporočilo, da na kraju, kjer je nasedel katamaran, niso opazili onesnaženja. Vzrok incidenta pristojni v luški kapitaniji v Zadru še ugotavljajo.